Пригожин омекна пред Шойгу, говори как изглежда нямало нацизъм в Украйна (ВИДЕО)

Пригожин говори в продължение на 20-тина минути и засегна доста теми – от очакваната украинска контраофанзива, та до теми като това дали руснаците се бият срещу нацизма, НАТО или просто срещу украинците. Руският олигарх призна, че е срещу украинците.

От ISW правят заключение, че приказките как Украйна събрала 80 000 войници при Бахмут са преувеличение и точно с това Пригожин търси подкрепа от руското военно министерство, с което иначе постоянно воюва. Но руският олигарх призна и, че не е сигурен дали ще бъдат изпълнени целите на т.нар. "денацификация", защото не знае дали украинците са нацисти – думи, които са директно против прокарвания от издирвания от Международния наказателен съд за военни престъпления руски диктатор Владимир Путин. Отделно, Пригожин е категоричен, че не може Кремъл да не е знаел, че НАТО ще помогне военно на Украйна, но и че в Украйна няма войници на НАТО и руснаците не се бият с НАТО, а с подпомогната военно от НАТО държава. А за демилитаризацията на Украйна руският олигарх казва следното – ще се случи чак когато цялата украинска армия бъде поставена на колене. Работи се по въпроса, по думите на Пригожин, който обаче не обеща, че целта ще бъде постигната. Той добави и, че Русия може да избегне дълга война, ако сега реши кои точно украински земи иска да овладее, подсказвайки с тези си думи, че за Руската федерация е невъзможно да задържи всичко, което е окупирала в момента.

Същевременно Bloomberg съобщи, че Пригожин планира да ограничи участието на ЧВК Вагнер в Украйна, заради големите загуби и липсата на достатъчно военна техника и да погледне повече към Африка. Източници на американската медия казват, че руски генерали постоянно "работят" пред Путин, за да ограничат влиянието на Пригожин и да го убедят, че ЧВК Вагнер постигна минимален успех в Украйна и то много бавно. Руският олигарх отрича, че ще прехвърли ЧВК Вагнер предимно в Африка.

На целия този фон говорителят на украинското военно разузнаване Вадим Скибицки беше категоричен – руснаците нямат силите да огранизират широкомащабна офанзива по целия фронт в Украйна. Скибицки добави, че руснаците така и не са успели да постигнат бърз успех в Донбас с т. нар. си зимна офанзива. В противовес на това обаче съветникът по националната сигурност на Белия дом Джон Кърби коментира, че в следващите седмици се очаква руснаците да тръгнат в атака по няколко направления. В този дух, руският премиер Михаил Мишустин обеща, че до 2026 година Руската федерация ще произведе над 100 обекта за руските ВВС, без да уточнява типове и модели.

Развитие на военните действия в Украйна

Street fight in Bakhmut. pic.twitter.com/r3VRZutqMy — Paul Jawin (@PaulJawin) March 24, 2023

(КАРТА) На практика при Бахмут не се случва нищо ново, което личи както от сутрешната сводка на украинския щаб, така и от обзора на популярния руски телеграм канал "Рибар", свързван с финансиране от Евгений Пригожин.

За отбелязване е, че е имало руски опити да се атакува пътя от Часов Яр през Хромово към Бахмут, който е считан за "Пътя на живота" (О0506) за украинските защитници на Бахмут. Само че долните видеокадри показват какво се е случило на войниците на ЧВК Вагнер при този опит – сега зоната на контрол на украинците е дори разширена, твърдят самите те. Че това е така свидетелства и съобщение от един от известните рускит телеграм канали (ТУК) – че украинската армия отстъпвала, но се опитвала да контраатакува. Съответно, следват подигравки как като отстъпваш ще тръгваш да контраатакуваш. „Рибар“ отбелязва като най-значимо събитие боевете в индустриалната зона АЗОМ в северната част на Бахмут, с поредни твърдения как руските сили контролирали по-голямата част от тази зона, без никакви геолокализирани снимкови или видео доказателства.

2/2 Full video 8:32 TG Filimonov Gonor pic.twitter.com/0BlrEmnbBc — Paul Jawin (@PaulJawin) March 23, 2023

(КАРТА) Според украинската официална сводка, през изминалото денонощие са отбири руски атаки предимно на северния фронт на Бахмут – при Орехово-Васильовка (11-12 километра северозападно от Бахмут) и Богдановка (5-6 километра север-северозапад). За този фронт „Рибар“ мълчи, а руският пропагандист Семьон Пегов само щрихира, че имало руски артилерийски обстрели. Украинското командване отбелязва, че през изминалата нощ е имало засилване на интензивността на руските атаки – 35 пехотни сблъсъка, и че ЧВК Вагнер все още имат числено предимство, но и че украинската армия продължава да им нанася сериозни загуби и това ще ѝ позволи по-лесно да премине в контраатака когато му дойде времето.

PMC Wagner plays hide-and-seek with the 109th TD brigade, but the game with a mortar ended in a loss 0:6. Somewhere near Bakhmut. pic.twitter.com/4UZLScX7Qm — Paul Jawin (@PaulJawin) March 23, 2023

(КАРТА) При Авдеевка остава горещо, като за изминалото денонощие украинците твърдят, че са спрели руския устрем при Степово и по цялата линия на юг – Северно, Първомайско, Маринка, Новомихайловка. Семьон Пегов обаче си мечтае как аха-аха Адеевка щяла да бъде обкръжена, при положение, че на приложената карта се вижда как руснаците дори не са стигнали до Северно устойчиво, какво остава за Ласточкино – руските сили все още са главно при Водяне от юг. Но ISW предупреждава, че руснаците пращат подкрепления и формират нови военни части, за да продължат с натиска и да превземат Авдеевка. За сметка на това при Угледар (Въгледар, Вухледар) е очевидно, че руски натиск няма.

Burned down at work, Russians, along with the T-72 MBT. pic.twitter.com/Zry1zs0He2 — Paul Jawin (@PaulJawin) March 23, 2023

(КАРТА) В Луганска област има украински данни, че украинските сили са успели да си върнат изгубени позиции при Диброва, на 5 километра югозападно от Кремена. Говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати заяви, че през последните няколко седмици руснаците са претърпели сериозни загуби в тежка военна техника и сега опитват да атакуват, използвайки повече пехота. Според британското министерство на отбраната, руснаците ще се опитат да превземат Купянск, Харковска област, за да подсилят отбраната на Луганска област, само че руските сили са на минимум 20-тина километра от града, който беше освободен през есента на 2022 година и досега предимно водят артилерийски обстрели, пехотните атаки още са ограничени като мащаб.

ОЩЕ: Руснаците се провалят в Бахмут, Шойгу се зъби на Япония за Курилските острови (ВИДЕО)