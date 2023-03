Руснаците се провалят в Бахмут, Шойгу се зъби на Япония за Курилските острови (ВИДЕО)

Руският натиск в Бахмут вече видимо и чувствително отслабва. Това се потвърждава не просто от украински източници, а предимно и от руски.

(КАРТА) Показателно е какво представлява дневният обзор на популярния руски телеграм канал "Рибар". В началото на месеца, когато изглеждаше, че Украйна може да отстъпи града, каналът говореше как битката за Бахмут е решена и въпрос на време да приключи. Сега обзорът е буквално три изречения: битката продължава, руските сили контролират 70% от града. Второто е точно повторение на думи на създателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин отпреди няколко дни и е непотвърдено – няма геолокализирани кадри, които да го подсказват. Нещо повече – руският пропагандист Семьон Пегов, който списва телеграм канала WarGonzo, изброява всички до болка познати и важни точки на битки в района на Бахмут (от север – Орехово-Васильовка и Григоровка, на 11-12 километра северозападно от Бахмут, Богдановка – на 5-6 километра север-северозапад от Бахмут, и от юг – Ивановско, на 5-6 километра югозапад-запад от Бахмут, плюс Хромово на запад - там е имало руски опит да бъде "отрязан" т.нар. Път на живота към Часов Яр, но той е отблъснат) и накрая казва: Няма значителен напредък в нито една от тези области.

Artillery battalion of the 3rd assault brigade at work. Bakhmut area. pic.twitter.com/sMlDOU4t9L — Paul Jawin (@PaulJawin) March 22, 2023

Също показателно е и каква е сутрешната сводка на украинския щаб – за парирана атака от север, при Богдановка (5-6 километра север-северозапад от Бахмут), тоест руснаците никъде другаде не са успели дори да влязат в адекватно сражение през изминалите 24 часа. А продължаващите постоянно да излизат геолокализирани кадри показват ясно какво се случва на руските войници и че има и украински контраатаки специално на юг, заради което руският натиск спрямо път Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут отслабва.

The 44th artillery brigade strikes at the Wagner PMC assault group in the southern part of Bakhmut at 48.576029, 37.985979. Video sped up. Source https://t.co/f5oZgLQI9Y pic.twitter.com/6LcgOXjvqx — Paul Jawin (@PaulJawin) March 22, 2023

На този фон в социалните мрежи обикаля писмо, подписано от Евгений Пригожин, с молба да се дават пари за ЧВК Вагнер – и то от специализирани благотворителни фондове, създадени със съвсем други цели, които нямат нищо общо с войната. Ако писмото действително е пратено от Пригожин, това е още една подсказка как частната му армия изпада в отчаяно положение. Руският олигарх обаче отрича за такова писмо.

Soldiers of the 3rd mechanized battalion of the 92nd brigade, supported by the BTR-4 and its 30-mm automatic cannon, storm Russian positions east of Bohdanivka, north-west of Bakhmut at 48.614567, 37.930206 pic.twitter.com/dTNbM8VoJ2 — Paul Jawin (@PaulJawin) March 22, 2023

Според западни оценки обаче това се случва и защото руското военно командване е почнало да прехвърля войници от Бахмут в други направления на фронта. Най-горещо почва да става при Авдеевка – в тила на град Донецк, но поне засега и там няма видим руски пробив. С най-голямо внимание се наблюдава какво става при Краснохоривка, Степово и Бердичи – на 9-11 километра север-северозапад от Авдеевка. Руски пробив там ще позволи на руската армия да мисли за обкръжаване на Авдеевка. Изглежда, руснаците искат да затворят обръща около Авдеевка, като пробият от север, откъм Орловка – 12 километра северозападно от Авдеевка, и Опитно от юг – 3 километра югозападно от Авдееква. И за последното денонощие има данни за силен руски артилерийски обстрел и за въздушни удари, осъществявани от руската артилерия. Има данни и, че части от 136-та бригада на руската морска пехота също се включват във военните действия при Авдеевка тоест руското командване изоставя идеята да пробие при Угледар (Въгледар, Вухледар) и хвърля все повече усилия за превземането на Авдеевка.

The 53rd brigade stopped the Russian advance near Vodyane, Donetsk region. pic.twitter.com/aIgctt1pWX — Paul Jawin (@PaulJawin) March 22, 2023

ОЩЕ: Резултати от руската офанзива при Авдеевка - купища трупове (ВИДЕО)

Че руснаците закъсват все повече с военната техника свидетелстват видеокадри на превоз на танкове Т-54 и Т-55 – машини, произведени непосредствено след Втората световна война от СССР. С тези танкове се очаква руската армия да търпи още по-големи загуби, защото бронята им и дори оръдията им изобщо не може да се сравняват със съвременните модели, дори руски.

Вече има все по-силно говорене от руска страна за предстоящата пролетна украинска контраофанзива. Най-шумният в това отношение е бившият силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на първа инстанция в Хага на доживотен затвор за свалянето на полет MH17 Игор Гиркин, който обяснява как украинска атака ще има по целия фронт:

Girkin is worried. “Ukraine is preparing a major offensive in mid April, mabey earlier. Fighting will be along the entire front on many places”.



🫠😉 pic.twitter.com/Ku5ENrWhxs — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2023

Отделно, вече има немалко притеснение и как украинците почват офанзива в Запорожието - при Пологовски. Новината беше съобщена от "Рибар", но коментари от украински източници гласят, че това отново са "опознавателни атаки" - да се провери силата на руската защита в конкретни точки.

ОЩЕ: Украински дронове удариха пристанището на Севастопол в Крим (ВИДЕО)

В Луганска област положението е все същото – нищо значимо по линията Сватово – Кремена. Битките се водят при Диброва (5 километра югозападно от Кремена), в парка Серебрянка, при Билохоривка (10 километра юг-югозапад от Кремена), при Весело, Макеевка, Терно.

Soldiers of the 66th mechanized brigade in action. pic.twitter.com/kud6UzPtO4 — Paul Jawin (@PaulJawin) March 22, 2023

В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на заявления на руския военен министър Сергей Шойгу пред руски военен колегиум – как щели да се подсилят руските ВВС с нови единици до края на 2023 година, което от ISW буквално осмиват с конкретни примери как е невъзможно. Например – системите С-500, които уж се произвеждат от 2015 година, още не са въведени и има само в една на въоръжение. Отделно, Русия забави доставката на С-400 за Индия заради войната в Украйна. Според ISW, Шойгу опитва с войнствена реторика да отправи предупреждение към Япония за Курилските острови, тъй като японският премиер Фумио Кишида посети Киев – руският военен министър съобщи за разполагане на ракетна батарея на един от островите. Владението им отдавна е оспорвано от Япония, с аргумент за незаконно анексиране от СССР след Втората световна война: Япония официално обяви, че Русия незаконно окупира Курилските острови