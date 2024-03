„Приятелката на Путин“ Марин Льо Пен неочаквано защити Украйна (ВИДЕО)

От трибуната на Националното събрание бившият кандидат за президент Льо Пен заяви, че с предприемането на пълномащабна атака срещу Украйна на 24 февруари 2022г. Русия „предизвика война на прага на ЕС и геополитическа криза, която без съмнение е най-драматичната от последните 20 години“ и припомни на присъстващите хилядите загинали и ранени, както и милионите хора, които бяха принудени да напуснат своите градове и села.

„Дължим уважението и подкрепата си към украинската нация, която изтърпя агресията... Именно героичната съпротива на украинския народ ще доведе до поражението на Русия“, заяви Льо Пен. Тя подчерта, че Франция оказва подкрепа на Украйна под формата на убежище за украинци, избягали в чужбина поради войната, и под формата на материална помощ, включително оръжия, и Франция „няма причина да се черви“ за предоставената подкрепа.

En envahissant l’Ukraine le 24 février 2022, la Russie a déclenché une guerre aux portes de l’UE et une crise géopolitique qui est sans doute la plus dramatique de ces vingt dernières années. À la nation ukrainienne agressée, nous devons notre respect et notre soutien. pic.twitter.com/AjOto8Vzsy