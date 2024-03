"Приятно за украинското око": Разузнаването на Украйна за падналия руски Ил-76 (ВИДЕО)

Припомняме, че във вторник руски самолет с 15 души на борда - седем пътници и осем членове на екипажа - се разби на 2-3 км от летището в Иваново, близо до руската столица Москва. Към момента няма официални данни колко са жертвите, като според източник на ТАСС всички са загинали.

Причината е пожар, възникнал в един от двигателите на самолета. Машината се е разбила при излитане.

Междувременно се появиха и непотвърдени данни за свален Су-27 в Белгородска област. От украинското военно разузнаване обаче не могат да потвърдят информацията, заяви Юсов, цитиран от УНИАН.

Отговаряйки на въпроса, че самолетът уж е бил свален над територията на така наречената Донецка народна република, Юсов отбеляза, че в момента там се водят изключително активни военни действия и се случват много събития. "Има такава информация, в момента тя се проверява допълнително", каза представителят на Главното разузнавателно управление.

Той коментира и случващото се в Белгородска и Курска област, а именно нахлуването от Украйна в Русия на руски доброволци, подкрепящи Киев във войната. Става дума за Руския доброволчески корпус, легион "Свобода за Русия" и "Сибирския батальон, открили стрелба в погранични селища и влезли в сблъсък с руските сили там.

"Ясно е, че това, което се случва в момента в Белгородска област, в Курска област, е пряко следствие от руската военна агресия и от диктатурата на Кремъл като цяло. Ако Путин или неговият режим са загрижени за местните жители, тогава е необходимо да се спре войната срещу Украйна, да се изтеглят войските. И действително да помисли за безопасността на местните жители, а не да мисли за продължаване на геноцидната война срещу Украйна", подчерта Юсов.

⚡️ The Freedom of Russia Legion claims to have completely captured Tetkino in Russia's Kursk region



The fighters said that the Russian military were leaving the settlement, abandoning heavy equipment.



Earlier, Russia's Federal Security Service said they had repelled "four… pic.twitter.com/QThyGIzetp