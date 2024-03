Руски самолет Ил-76 се разби край Москва (ВИДЕО и СНИМКИ)

Очевидци съобщават, че в района на северното летище се вижда дим. Самолетът се е разбил на 2-3 км от летището. Твърди се, че към мястото на катастрофата се изтегля военна техника.

Че самолетът е паднал, се вижда и от редица снимки на очевидци в социалните мрежи.

Министерството на отбраната на Русия потвърди катастрофата на военния самолет в района на Иваново. На борда е имало осем членове на екипажа и седем пътници - т.е. общо 15 души, гласи официалната информация.

"Телеграм" каналът Baza твърди, че на борда е имало 12 души, а самолетът е наполовина разрушен. Според канала "112" има 12 жертви.

The Il-76 plane crashed into a forest. Preliminary info states that 12 Russians were on board. pic.twitter.com/sWDy5aIIPp

Появи се и видеоклип, на който се вижда как двигателят на самолета пада, докато машината е във въздуха.

⚡️⚡️ A video has appeared showing how the engine of an Il-76 crashed in Ivanovo fell off. pic.twitter.com/ZdLESRFhbC