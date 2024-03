Руски доброволци, подкрепящи Украйна, нахлуха с оръжие в Русия (ВИДЕО)

На 12 март стана ясно, че те са установили контрол над граничното селище Лозовая Рудка в Белгородска област, а в Тьоткино (Курска област) се води престрелка, съобщи руският опозиционер Иля Пономарьов в профила си във Facebook.

Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов (WarGonzo) пише в своя канал в "Телеграм", че е имало опити за навлизане от украинска страна в руските области Белгород и Курск. но и че двете атаки били отблъснати. Те били подсигурявани с минометен и артилерийски огън. За Белгород Пегов казва, че става дума за група от 50 души.

"Телеграм" каналът "Курский бомонд" публикува и видео, на което се чуват изстрели в Курска област.

Още: "Руският доброволчески корпус" е готвел план за бягство на Алексей Навални (СНИМКИ)

Очевидно акцията е свързана с предстоящите избори за президент на Русия, предрешени в полза на диктатора Владимир Путин. Легионът "Свобода за Русия" заяви, че "отива на избори", а Сибирският батальон призова руснаците да "игнорират" вота, съобщи УНИАН.

‼️ Ukrainian Diversionary Reconnaissance Group attempts to break through to Belgorod and Kursk regions



It is claimed that fighters from the Russian Freedom Legion, the Russian Volunteer Corps and the Siberian Battalion have entered the Russian regions "as part of a joint… pic.twitter.com/TYEByWR7sk