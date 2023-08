Прочистване: Изминалите 24 часа на фронта в Украйна (ВИДЕО)

По направлението Велика Новоселка – Бердянск, при село Урожайно (9 километра южно от Велика Новоселка, участъка на фронта "Времевски") битките продължават. Украинците влязоха в селото, което беше изяснено категорично вчера (14 август): С касетъчни боеприпаси: Украинците избиват отстъпващите от Урожайно руснаци (ВИДЕО). Руснаците обаче оказват съпротива и използват авиобомби с лазерно насочване за обстрел, което се счита от някои експерти като опит да се осигури по-безопасно изтегляне – но засега имат няколко позиции в южната част на Урожайно:

Source video shows MLRS on the northern and air-dropped bomb on the southern part. So save to say, no Russian forces were in the area at the time of those attacks. pic.twitter.com/zBm3ZOVwiH — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 14, 2023

Ясно е, че към момента украинската армия прочиства Урожайно и укрепва позициите си там – личи си и от официално съобщение в телеграм канала на отряда "Восток" от вчера. В него е написано, че "за всеки случай разгръщаме фланговете" и че втората и третата линия на отбрана в района сега ще станат първа линия.

Clearing Russian positions, reported as Urozhaine but likely the fields east of it. pic.twitter.com/8RvEid8YIJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 14, 2023

(КАРТА) В западната част на Запорожка област също има разширение на зоната на украинския контрол при Работино – на 10-12 километра южно от Орехов, в направлението към Токмак и Мелитопол. Боевете сега са на изток от Работино и в южната част на селището, но украинците се укрепват все по-силно при Върбово, което е на 18 километра юг-югоизток от Орехов. Руското военно министерство съобщава за отбита украинска атака до Работино, на 13 километра южно от Орехов.

I adjusted the map a little bit. This seems to have been the situation in #Robotyne this afternoon. pic.twitter.com/rlELBAm9Kc — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 14, 2023

(КАРТА) При река Днепър, в района на Казашки лагер, украинците не спират да тормозят руснаците. Украинското оперативно командване "Юг" изрично заяви, че следва да се пази информационна тишина, което беше "разчетено" от руския пропагандист Владимир Романов по следния начин – някои от нас (руските военни блогъри-пропагандисти, включително самия той) казват истината, че украинците настъпват и като я казват, им пречат, но защо други руски военни блогъри мълчат и така им помагат? Иначе Романов изрично обяви, че всякакви приказки как украинците са отблъснати са "отблъскване на врага в Телеграм" т.е. - нищо такова няма. Руските военни блогъри дискутират постоянно, че украинците преминават лодки и катери на малки групи и при Казашки лагер, и при Антоновския мост, като британското военно разузнаване обърна внимание на случващото се и предупреди, че руското военно командване сега ще трябва да решава дали да отдели части от фронта в Запорожието, за да "запуши" тези пробиви или да рискува да се оправя с наличните руски части.

Broken Russian equipment in the Zaporizhzia direction. pic.twitter.com/7BZsVcFsqh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 14, 2023

В направлението към Купянск, Сватово и Кремена руското военно министерство твърди, че са превзети редица украински отбранителни позиции при Вилшаха (15 километра североизточно от Купянск), както и че са отблъснати украински атаки при Синковка и в гористия пояс до Лиман Переши. Руски военни блогъри твърдят, че руската армия вече е овладяла линията от Синковка до Петропавловка (7-8 километра изток-североизток от Купянск), но няма никакви визуални потвърждения за такова нещо. Има геолокализирани кадри, показващи руски напредък доста по-далеч от Купянск - до Орлянка (22 километра източно от Купянск) и Миколаевка (24 километра източно от Купянск):

FPV-дрони 14-ї окремої механізованої бригади атакують російську техніку та укріплення



Location: Orlianka/Orlianske, Kharkiv Oblast, Ukraine

1) Ural - 49.693262, 37.951496

2) Russian position - 49.699530, 37.924374

3) BMP-2(?) - 49.673870, 37.951803@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/L4eSrzjj9N — skrip_ochka (@_skripka_) August 13, 2023

Украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр съобщава, че руснаците продължават да изграждат минни полета по украинско-руската граница между Харков, Белгород и Курск – явна мярка срещу евентуални украински операции, а руски военни блогъри настояват, че руската армия продължава да струпва още резерви за атака към Купянск. А по линията Сватово – Кремена няма никакви данни за руски напредък.

При Бахмут най-свирепите боеве са при и в Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут) – там изглежда украинците леко са напреднали южно от Клещеевка: Стрелба до дупка, танк срещу танк: Безмилостните боеве за Клещеевка (ВИДЕО)

Destroyed Russian equipment near Andriivka, south of Klishchiivka. Several destroyed/abandoned T-90M, MT-LB and a BMP can be seen. Recently, in a counterattack towards Klishchiivka the use of a T-90M was already seen along with two BMP's.



📍48.502880274530646, 37.9736807474439 pic.twitter.com/aymxIqBuUf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 14, 2023

New footage from the 3rd separate assault brigade.



"The assault units cleared the front dugouts of the Russians. And for further advancement, tankers worked on the positions of the occupiers. The enemy fired from tank guns with small arms. But this did not prevent our unit from… pic.twitter.com/Bmu7UWyrvt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 14, 2023

Контролира ли Путин частните военни компании в Русия?

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) като акцент е поставен въпросът какво става с руските наемници след бунта на ЧВК Вагнер: НА ЖИВО: Пригожин тръгна открито срещу Кремъл, обвиниха го в опит за преврат

Конкретно внимание е обърнато на ЧВК Конвой – по публикация на Dossier. В нея се казва, че тази ЧВК е финансирана с 3 млн. долара от близкия съратник на Путин Аркадий Розенберг и ВТБ от края на 2022 година насам. Създателят на тази наемническа армия Константин Пикалов има връзки както в ГРУ (със Станислав Полюзанов), така и с руския олигарх Евгений Пригожин. Няма обаче сигурни доказателства за връзки с Пригожин след 2018 година, но има слухове, че губернаторът на Крим Сергей Аксьонов подкрепя ЧВК Конвой и „социалното общество Конвой“, както и че бойци на тази ЧВК са в Крим, където е и 150-та мотострелкова дивизия на руската армия, но не се подчиняват на командването на тази редовна руска военна част.

