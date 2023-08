Стрелба до дупка, танк срещу танк: Безмилостните боеве за Клещеевка (ВИДЕО)

С касетъчни боеприпаси: Украинците избиват отстъпващите от Урожайно руснаци (ВИДЕО)

Нови видеокадри показват как руснаците опитват да контраатакуват и да изтласкат украинците, които вече от поне две седмици се намират на позиции до, а и в самото село:

The Russian forces are counter attacking in Klishchiivka. Today information emerged that Russian airborne troops and LNR motorized rifle brigade elements are relocated to Klishchiivka. In this video a T-90 and two BMP’s are engaging the AFU. Klishchiivka is currently contested. pic.twitter.com/LypOc4tMcz