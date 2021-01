Прогнозират независимост за Шотландия

Брекзит,и отслабващо чувство за британска идентичност карат все повече граждани на Шотландия и Северна Ирландия да се стремят към независимост, пише националният ежедневник The Times, като се позовава на данни от проучване на общественото мнение. В същото време движението за независимост се радва на най-малка подкрепа в Уелс, допълват от редакцията.

По-голямата част от избирателите в Шотландия и Северна Ирландия подкрепиха идеята за провеждане на референдум за излизане от Обединеното кралство, което може да означава заплаха от „конституционна криза" в страната, съобщава The Times. Проучването, основано на отделни анкети в Шотландия, Северна Ирландия, Англия и Уелс, също установява, че чувството за британска идентичност, което някога е държало отделни субекти на страната заедно, отслабва, допълва агенция Фокус.Така в Северна Ирландия 51% от анкетираните заявяват, че подкрепят идеята за провеждане на референдум за ирландската граница през следващите пет години. 44% от анкетираните са против евентуален вот. В същото време 47% се надяват на независима Северна Ирландия, а 42% се стремят да се обединят с Ирландия. Освен това, на въпрос дали тази административно-политическа част на кралството ще се обедини с Ирландия през следващите десет години, 48% са отговорили положително. В Уелс, където подкрепата за независимост традиционно е най-слаба, 23% от анкетираните все още се обявяват за напускане на Великобритания, а други 31% подкрепят възможен референдум. Освен това, както отбелязва вестникът, има два пъти повече британци, които вярват, че Шотландия ще получи независимост от Великобритания през следващите десет години.Една от причините за толкова висока подкрепа за движението за независимост в Шотландия, според The Times, е националната идентичност. Така около 56% от анкетираните се определят като шотландци или колкото шотландци, толкова и британци. В същото време само 12% от анкетираните са се определили само като британци. В Англия 27% се чувстват англичани и едва след това – британци. Освен това Брекзит и коронавирусът са допринесли за нарастването на подобни настроения сред шотландците. По-специално 53% от анкетираните в региона подкрепят връщането на Шотландия в Европейския съюз, докато 31% са против. На свой ред 42% от британците са против повторното присъединяване към ЕС, а само 40% са за.Що се отнася до коронавируса, 42% от шотландците заявяват, че биха се справили по-добре с пандемията, ако бяха независими от Великобритания. Само 23% отричат тази вероятност. В същото време 53% вярват, че решенията трябва да се вземат в Единбург, а само 14% вярват, че те трябва да идват от Лондон. Освен това по-голямата част от шотландците не предпочитат премиера Борис Джонсън. Само 22% вярват, че лидерът на правителството в Лондон се е справил с пандемията. Напротив, успехът на политиката на първия министър на Шотландия Никола Стърджън в това отношение се признава от 61% от анкетираните. Според The Times тези шотландци, които се противопоставят на независимостта, се ръководят преди всичко от икономически съображения. Само 22% от участвалите в проучването са убедени, че икономическата ситуация в Шотландия би се подобрила след напускането на Обединеното кралство, а 50% са уверени, че това ще се отрази негативно на икономиката на региона.