Проливни дъждове удариха части от Австрия и Испания (ВИДЕО)

Реките излязоха от коритата си и наводняват градове в Щирия и Бургенланд, като отнасят коли. Местните власти решават дали да обявят режим на бедствие. Целият канал на река Дунав в Австрия е затворен за корабоплаване.

Heavy downpours hit Spain and Austria over the weekend



An alert has been issued in several Austrian cities. Heavy rains have caused widespread flooding in the country. Rivers have overflowed their banks and are flooding towns in Styria and Burgenland, washing away cars.



