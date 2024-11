Протести и сблъсъци с полицията след наводненията във Валенсия (ВИДЕА)

Стотици хиляди се включиха в мащабен протест във Валенсия. Недоволството е срещу местното правителство, което според хората не се е справило с наводненията в региона. Стигна се и до сблъсъци между демонстранти и полиция.

SPAIN: People protesting against regional government because of its poor reaction and responsibility for recent catastrophic floods. Protest turned into violence. Protesters filled the centre of Valencia demanding the resignation of regional government leader Carlos Mazon and… pic.twitter.com/SFZzqMg9Gb

Хората настояват за оставка на регионалния премиер Карлос Масон. Според пострадалите предупрежденията за наводнение са закъснели, а последвалата реакция е била неадекватна.

Хората оставяха кални обувки, дрехи и отпечатъци пред сградата на местното правителство.

Атакувано беше и кметството на Валенсия, чиито стъкла бяха счупени.

При мащабните наводнения в края на октомври във Валенсия и региона загинаха повече от 200 души, засегнати са над 80 общини.

🚨🇪🇸 Holy Shit Valencia, Spain



Tens of Thousands of Spaniards out protesting The Government in the wake of the recent flooding which killed over 220 people.



I can’t help but wonder if they all ‘know’. pic.twitter.com/ktaJ7MAILO