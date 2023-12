Протестиращи блокираха 4 оръжейни фабрики във Великобритания, доставящи оръжия за Израел (ВИДЕО)

"Над 1000 синдикалисти на множество места във Великобритания блокират оръжейни фабрики, които доставят оръжие на Израел!" - заяви групата в социалната мрежа X.

Десетки демонстранти с палестински знамена организират блокадите в завода на BAE Systems в Глазгоу, в завода на L3Harris в Брайтън и в обекти в Борнемут и Ланкашир.

Те също така призовават британското правителство да подкрепи трайното прекратяване на огъня в Газа.

ОЩЕ: И Г-7 поиска край на израелско-палестинския конфликт с две държави

Обединеното кралство е ключов доставчик за израелската армия, като осигурява 15% от компонентите за израелските изтребители F-35, според доклад, публикуван от базираната в Обединеното кралство организация Campaign Against Arm Trade (CAAT) на 17 октомври. Общата стойност на тези договори се оценява на 422 млн. долара от 2016 г. насам, според CAAT.

BREAKING: Over 1000 trade unionists at multiple sites across Britain are blockading arms factories that are supplying arms to Israel! 🇵🇸 #ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/eaoSx2EEot