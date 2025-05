Западните достижения, платформи и услуги са бич за руското общество. Тази позиция застъпи руският диктатор Владимир Путин, като отговори на изричен въпрос по темата. Комичното в случая е, че Путин говори на микрофон, който не е произведен в Русия, а е дело на известната германска компания Bosch.

"Да-да-да-да. Нека се отървем от тези вредни навици", заяви Путин, който се съгласи, че привързаността на руснаците към западните платформи и технологии е "лош навик".

"Съгласен съм, да ги задушим. Казвам го без да се стеснявам, защото те ни задушават нас. Трябва да отговорим. Ние никого не сме гонили, на никого не сме се месили, предоставяли сме най-добрите условия за работа на нашия пазар, а те се опитаха да ни задушат", продължи руският диктатор, след като му беше зададен уточняващ въпрос дали западните технологии и компании задушават руската индустрия и икономика и ѝ нанасят загуби за милиони.

