Нови данни, че Путин няма да спре в Украйна и дори извън нея. Русия пак опитва да обкръжи Покровск (ОБЗОР - ВИДЕО)

тИзявлението на началника на украинското военно разузнаване Кирило Буданов, че Русия планира да похарчи 1,1 трилиона долара за превъоръжаване до 2036 г., показват, че Кремъл се подготвя за потенциален бъдещ конфликт с НАТО. Оценката е на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Това, че Москва може да харчи приблизително по 110 млрд. долара годишно през следващото десетилетие, е в допълнение на това, че Русия мобилизира още повече обществото и икономиката си в подготовка за бъдеща мащабна война, смята Буданов.

Експертите от ISW обръщат специално внимание върху акцента, който той постави върху възстановяването на Московския и Ленинградския военен окръг. Тръстът отдавна оценява, че това възстановяване и продължаващите усилия за преструктуриране и разширяване на руските въоръжени сили са в подготовка за бъдеща широкомащабна конвенционална война срещу НАТО. Диктаторът Владимир Путин наскоро заяви, че военният бюджет на Русия за 2025 г. е 13,5 трилиона рубли (приблизително 172 млрд. долара) и че Москва планирала постоянно да намалява разходите си за отбрана от 2026 г. Не е ясно обаче колко точно харчи Русия за военни и отбранително-промишлени поръчки, като се имат предвид продължаващите усилия на Кремъл да прикрие националния си бюджет пред местната и чуждестранната публика. Остава неясно как точно Москва ще изразходва и разпредели този съобщен фонд за превъоръжаване - Кремъл може да разглежда превъоръжаването на Русия като отделен бюджетен ред от годишния военен бюджет на страната за Украйна, допълва ISW.

Още: Великобритания прави изтребител, който да изненада Путин по израелския модел срещу Иран (ВИДЕО)

Целогодишна руска мобилизация

Снимка: Kremlin.ru

Друга новина, която показва, че Русия не планира да спира за нищо на света и в Украйна, дойде също на 22 юли. Държавната дума, долната камара на руския парламент, внесе законопроект, който, ако бъде приет, ще разшири сезонната мобилизация до целогодишна. "Със законопроекта се предлага да се промени подходът към призоваването на гражданите на военна служба и да се установи, че призоваването на гражданите на военна служба се извършва през календарната година (от 1 януари до 31 декември) въз основа на указ на президента на Руската федерация", се казва в обяснителната записка към законопроекта.

Русия е изправена пред огромни загуби, докато води войната си срещу Украйна, което кара Москва да призовава граждани да се сражават във войната и да привлича други, включително чуждестранни бойци, със стимули като руско гражданство.

Още: Преговорите за мир и "вървим към Трета световна война": Зеленски заяви позиция

Понастоящем страната привлича гражданите си на две вълни всяка година - през пролетта и есента. Въпреки че предложената промяна ще направи мобилизацията непрекъсната, повечето наборни войници ще продължат да бъдат изпращани на определените им длъжности в два основни периода - от април до юли и от октомври до декември.

Законопроектът „е разработен в изпълнение на разпореждането на президента на Руската федерация от 6 юни 2025 г... и е насочен към подобряване на изпълнението на мероприятията, свързани с призоваването на гражданите на военна служба“, се казва в документа. Законопроектът е внесен в руския парламент от председателя на комисията по отбрана в Думата Андрей Картаполов и неговия заместник Андрей Красов. Участието на двамата показва, че руското министерство на отбраната стои зад предложението и че то вероятно ще бъде прието, съобщават независими руски медии. Настоящата пролетна сесия на руската Дума приключва на 23 юли и се очаква законопроектът да бъде приет тази есен, за да влезе в сила от 1 януари 2026 г.

"Предлага се също така гражданите да бъдат изпращани в местата за военна служба въз основа на укази на президента на Руската федерация", се казва в обяснителната записка към проектозакона, цитиран от Kyiv Independent.

Още: Зеленски потвърди: Следващите преговори с Русия ще са в сряда

Към 23 юли Русия е загубила 1 045 220 военнослужещи в Украйна от началото на пълномащабната си инвазия на 24 февруари 2022 г., според данните на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Самоличността на 119 154 руски военнослужещи, загинали в Украйна, пък е разпозната към момента от руската независима медия "Медиазона" в сътрудничество с руската служба на BBC. Ясно е, че това е консервативна оценка.

Путин вижда Тръмп като "податлив на влияние", няма да се съобрази с ултиматума

Снимка: Getty Images

На този фон се появяват все повече мнения, че Путин няма да се съобрази с ултиматума от 50 дни на Доналд Тръмп. До 2 септември руският диктатор е призован или да сключи "сделка" и да прекрати огъня в Украйна, или Русия и търговските ѝ партньори да се изправят пред 100-процентови мита. Това ще е особено голям удар по Китай, Бразилия и Индия - САЩ очакват вторичните санкции да ги накарат да се замислят и да спрат да финансират военната машина на Путин чрез купуване на евтин петрол и газ: "Путин, Тръмп ще те срита отзад": САЩ имат икономическо оръжие, с което Русия ще страда (ВИДЕО).

Путин обаче не се притеснява, съобщи британското издание The Guardian на 22 юли, позовавайки се на неназовани представители на Кремъл. "Москва е разочарована и разстроена, че с Тръмп не се получи... Но каквито и очаквания да е имал Путин за добри отношения с Тръмп, те винаги щяха да останат на второ място пред максималистичните му цели в Украйна. За Путин инвазията в Украйна е екзистенциална", заявява бивш високопоставен служител на Кремъл. Такива мнения от подобни източници вече се появиха в Reuters и The New York Times.

Путин е "обсебен" от това да не изглежда слаб, допълва източникът на британското издание.

"Много неща могат да се случат за 50 дни и Путин знае това. Той вижда Тръмп като емоционален и податлив на влияние... Москва ще продължи да прави увертюри към Вашингтон. Те не смятат този разрив за необратим", казва източник от "руската външнополитическа върхушка", както е описан.

Още: Русия разшири списъка с ултиматуми, за да има мир в Украйна

В същото време Путин вижда в ултиматума на Тръмп възможност да постигне максимално своите цели за войната на Русия срещу Украйна, твърдят пред медията запознати с мисленето на руския лидер. "В Москва имаше надежда и очакване да се изградят силни отношения с Тръмп... Но основното очакване в Русия винаги е било по-строги американски санкции и постоянен поток от оръжия за Украйна", казва независимият руски политически анализатор Татяна Станоева.

От Кремъл вече дори признаха, че на третия кръг от преговори с Украйна в Турция на 23 юли няма да има пробив - т.е. Путин не би приел прекратяване на огъня: Зеленски назначи делегация за третия кръг преговори с Русия. Кремъл си каза, че няма да има "чудо".

Същевременно Тръмп не отговори на журналистически въпроси дали може да се срещне с Путин в Китай. Републиканецът ще лети до Пекин по покана на президента Си Дзинпин, но все още не знае кога.

🛑Trump (did not) answer the question of whether he will meet with Putin in China



"Is such a meeting possible, and when do you plan to visit China?" — journalists asked the U.S. President. And here’s his response:



✅ Xi Jinping invited him to visit.



✅ Trump will fly to… pic.twitter.com/GvT6HybZo2 — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2025

Оръжията за Украйна: нови данни

Германският военен министър Борис Писториус заяви, че Германия е готова да изпрати две системи за противовъздушна отбрана Patriot на Украйна, но само ако в рамките на 6 до 8 месеца пристигнат заместващи системи. Той подчерта необходимостта от поддържане на капацитета за обучение на Бундесвера и добави, че Берлин е готов да плати за две системи, ако съюзниците се съгласят да предадат своите сега.

На срещата на съюзниците за подкрепа на Украйна във формата "Рамщайн" преди два дни стана ясно, че Германия ще прехвърли общо пет системи за противовъздушна отбрана Patriot на Киев в близко бъдеще, както и че Берлин ще изпрати на Украйна 200 000 снаряда за самоходните зенитни установки "Гепард": Съюзниците мощно подкрепиха Украйна с нови оръжия, бивш съветник на Тръмп с лоша прогноза за Киев (ОБЗОР - ВИДЕО).

Germany is willing to send two Patriot systems to Ukraine—but only if replacements arrive within 6 to 8 months, Defense Minister Pistorius said. He stressed the need to maintain Bundeswehr training capacity and added Berlin is ready to pay for two systems if allies agree to hand… pic.twitter.com/xnjNypeiz9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2025

Украинското военно разузнаване е проучило нов руски разузнавателен безпилотен самолет, използван за откриване на украинската противовъздушна отбрана. Изводът е, че почти всички основни компоненти са произведени в Китай. Пекин отрича да снабдява Москва с военна помощ.

По-конкретно - фюзелажът и блоковете, китайското копие на модула за предаване на данни, контролерът с автопилот, навигационните модули, антените, сензорът за скорост и още един компонент са от китайската компания CUAV Technology. Това се случва въпреки изявлението на компанията от 2022 г., че ще ограничи доставките както за Украйна, така и за Русия, за да предотврати използването на продуктите ѝ във войната.

Още: Разкриха канала, по който Русия купува оръжия от Китай: Посредникът не е изненадващ, но мястото е

Ukraine’s Defence Intelligence has examined a new Russian reconnaissance UAV used to detect Ukrainian air defenses — nearly all major components are made in China.



Specifically, the fuselage and blocks, a Chinese copy of the data transmission module, the controller with… pic.twitter.com/XzEqvSxw76 — WarTranslated (@wartranslated) July 22, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение на военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 22 юли е имало 167 бойни сблъсъка, което е с 9 по-малко спрямо предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 113 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 9 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 28 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5686 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 300 снаряда нагоре. Руската армия е използвала 3579 FPV дрона "камикадзе", което е с около 250 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 74 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 9 атаки на руснаците. На второ място по интензивност на боевете всъщност е Лиманското направление с 21 атаки на силите на Путин. В Торецкото направление е имало 13 нападения на руснаците за деня, а в Курска област на Русия и Сумска област на Украйна, които граничат една с друга, украинците са отблъснали 11 руски пехотни атаки. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощието, твърди украинският генщаб.

Още: Нов сблъсък на визии за мир в Украйна. Ученици правят дронове за Путин - целта е удар с 2000 за една нощ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските сили продължават да преследват оперативната си цел да обкръжат Покровск. Съобщава се, че руски диверсионни и разузнавателни групи наскоро са навлезли в южната част на града. Геолокализирани кадри, публикувани на 21 юли, показват, че руснаците се сражават с украински сили, движещи се по магистрала Е50 Покровск-Павлоград - именно в южната част на Покровск.

Източник, за който се твърди, че е свързан с украинското военно разузнаване, заяви, че руски диверсионни групи с неуточнен размер са навлезли в Покровск през Зверово, което е на югозапад - това е станало преди няколко дни. Украинските сили все още търсят и унищожават тези руски групи, написа на 21 юли украинската мониторингова група DeepState.

"Украинска правда" съобщи на 22 юли, че украински военнослужещи, действащи в Покровск, са потвърдили, че руски диверсионни елементи са навлезли в града пет дни по-рано и че украинските сили провеждат операции по прочистване. За същото говореше и украинският Telegram канал "Офицер+", поддържан от лейтенант от Въоръжените сили с позивна "Алекс". Украинският главнокомандващ генерал Олександър Сирски съобщи пък на 18 юли, че украинските сили са отблъснали руска диверсионно-разузнавателна група, която се е опитала да проникне в Покровск.

Украинските съобщения за руско пребазиране в района и за навлизане на руски диверсионни и разузнавателни групи в Покровск предполагат, че руските военни се готвят да засилят нападенията срещу града в близко бъдеще, прави оценка ISW. Украинският военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, вече писа, че руското военно командване наскоро е преразпределило елементи от 1-ва и 9-а мотострелкова бригада, за да подсилят руската силова групировка, атакуваща северно и североизточно от Покровск. Машовец заявява, че руското военно командване възнамерява да използва тези части за активизиране на усилията за обкръжаване на града и че едновременно с това руснаците са засилили нападенията южно от Покровск.

Още: Нов вид страх: Руска стратегия за спиране на мобилизацията в Украйна – ще сработи ли? (ОБЗОР - ВИДЕО)

ISW продължава да оценява, че руските настъпления североизточно от Покровск подпомагат обкръжаването и на града, и на близкия Мирноград чрез прекъсване на магистралата Т-0515 Покровск-Добропиля и усложняване на украинските маршрути за измъкване от Покровск. От края на 2024 г. руските сили до голяма степен се затрудняват да напредват югоизточно, южно и югозападно от Покровск поради украинските безпилотни операции. Съобщава се, че в края на август 2024 г. руските сили са напреднали за кратко в покрайнините на Мирноград, но по-късно украинските сили са ги изтласкали.

Руското военно министерство твърди, че силите му са завзели Новоторецко, североизточно от Покровск, но потвърждение още няма. Потвърден е обаче украински напредък североизточно от града, където руснаците нанасят удари по позиции на ВСУ в Разино. Това показва, че украинците са си върнали селището.

В нов свой материал украинският военен анализатор Константин Машовец обръща внимание на Новопавловското направление, където действа руската групировка войски "Изток". Най-мощната армия в тази групировка е 5-а ЗВА, която включва 127-ма мотострелкова дивизия и две отделни мотострелкови бригади - 57-ма и 60-а. Там действат и сили, участвали по-рано в зверствата в Ирпен и Буча, както и още редица бригади. Брой и оценка на нивото на оборудване с основни видове оръжия и военна техника не присъстват в публични източници, отчита Машовец, но хвърля светлина върху това какво може да е положението:

"Личен склад - има оценка от 85-90 хил. (изглежда ми най-вероятната), но съм виждал 75 хил. и дори "над 100 хиляди". Танковете най-често се споменават в 225-240 бройки, но има и по-смели твърдения като 350-370 бройки. Въпреки че има и напълно "екзотични" - "над 600 единици", или обратно - "по-малко от 200". Бойни бронирани автомобили от всички видове, включително трактори и бронирани автомобили МТ-ЛБ - най-вероятната бройка изглежда 620-650 бройки. Много експерти обаче твърдят, че има "много по-малко" - не повече от 360-370 броя. Свободна артилерия, сред която 120-мм минохвъргачки - много специалисти вероятно нямат точно и ясно разбиране колко са на разположение на командването "Изток". Поне точно в този показател "обхватът на мисли" е възможно най-широк - от 220-240 до 550-600 (понякога се намират дори "над 750 единици"). За реактивните системи за залпов огън може да заключите, че противникът ги е концентрирал в тази посока в цифри някъде "от 150-160 единици до 210-220 единици"", пише анализаторът.

Още: Украйна "няма да оцелее", ако не балансира три фактора по примера на Израел

От вечерта на 22 юли руснаците насочват усилията си към десния си фланг в сектора - по южния бряг на река Вовча и от двете страни на трасето Запорожие - Донецк. Атакуват редица райони, за да осигурят прикритие от южния фланг. "От 19.07.2025 г. продължава да се увеличава темпото на напредването на противника в посока Южнодонбаско направление - към отчетената дата става въпрос за почти 16 квадратни километра на ден", добавя Машовец.

Руските сили явно са успели да напреднат от Новохатско към източните покрайнини на Зелени Хай (най-западната точка в Новопавловското направление, по границата на Донецка с Днепропетровска област, бел. ред.) и са започнали да се борят за селището, отчита той. Преди няколко дни части от същата бригада успяха да напреднат в посока Поддубно - Искра по маршрута Запорожие - Донецк, но по-нататъшните им атаки към Искра все още не са успешни. В посока Мирно - Олександроград доста активно се приближава 430-а ОМСП - за ден и половина частите са напреднали тук с 5,5 км. Също така доста активно атакуват части на противника от Мирно към Воскресенка. Има информация, че вече се опитват да се консолидират в източната част на Воскресенска въпреки контраатаките на ВСУ южно от населеното място... Отделните щурмови групи се опитват да проникнат във Восресенка от север", допълва анализаторът.

Още: Любимец на Тръмп го изложи за Иран и забърка каша с оръжието за Украйна. Последствия за фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Има и интензивна атака от границата на Зелено поле - Новопил към Темировка, по пътя Гуляйполе - Голяма Новоселка. "Съдейки по всичко, редица вражески щурмови групи са успели да се докопат до Темировка", пише Машовец. Правят се опити за пълно превземане на село Малиновка - с цел да се напредне още на север към село Полтавка. "Досега двубоите за Малиновка продължават с променлив успех за двете страни. Въоръжените ни сили продължават да задържат северната част на населеното място, а в южната и централната част противникът е закотвен", гласи анализът.

Според Машовец руснаците в бъдеще ще се стремят напълно да поемат контрол над доста значима площ от района между реките Вовча и Ворона, при сливането на три области - Днепропетровска, Донецка и Запорожка (Гавриловка - Зелени Хай - Темировка - Новомиколаевка). Затова ще има още атаки в посока Поддубно - Искра и към Воскресенка "от три страни", пише анализаторът. "Съдейки по всичко, и двете армии имат доста недвусмислена заповед - възможно най-скоро да излязат на източния бряг на река Вовча в района на Новоселовка - Искра", смята той. Вероятно руснаците ще извършат подобни действия на юг, по река Ворона, "упорито напредвайки към Комишуваха, превземайки Темировка", твърди Машовец.

"Преди около 1,5-2 години писах, че излизането на противника за атаката на три украински района, в случай на оперативна и стратегическа атака в Южната оперативна зона, е доста вероятен. С това ми се струва, че дори съм нарекъл Темировка като вероятен район, където опонентът вероятно ще се стреми да пробие. За съжаление, така става... Във връзка с това, в оперативен смисъл, трябва да се отбележи, че в случай че врагът окупира района на "кръстовището" на три региона, ще се формира благоприятно за него положение, за да продължи настъпателните си действия, но не само в Донецк - също и в Запорожка (в Гуляйполското направление) област", завършва Константин Машовец.

Още: Напрежение: САЩ и Канада показват мускули до руската граница

Руските сили имат потвърден напредък още в Торецкото направление - западно от града, там вероятно са превзели вече Попов Яр. Украинците пък са северозападно от Дилеевка, северно от град Торецк. "След засилване на активността по фланга на Константиновското направление в районите на Яблуновка и Олександро-Калиново, руснаците започнаха да настъпват откъм Торецка страна в района на Олександро-Шулхино с намерение да достигнат Ивано-Франковск (да не се бърка с едноименния град в Западна Украйна, бел. ред.)", пише украинският канал "Офицер+". "Съдейки по характера на действията на противника, той се опитва да прекъсне две логистични артерии, по които логистиката преминава на юг от язовира (Клебан Бик, бел. ред.), или дори да достигне западната и източната част на язовира, за да застраши цялата група войски в джоба под язовира.

"Руските сили се опитват да хвърлят понтон през река Северски Донец", допълва той, говорейки за Вовчанското направление в Харковска област. Там руснаците сериозно са се активизирали чрез опити за преминаване през реката откъм Хатише и Огирцево. "Въпреки че опитът е неуспешен, това е сериозен сигнал за събуждане на цялото направление", допълва "Офицер+".

Още: При изпълнение на бойна мисия: Украйна изгуби френски изтребител "Мираж 2000"

Руснаците са превзели Липово, северно от град Лиман, а също така са напреднали в източната част на Торско, т.е. източно от Лиман. Именно от Торско се появи брутално ВИДЕО 18+ (с предупреждение за чувствително съдържание), на което се вижда как руските сили са застреляли и убили местен жител, който кара велосипед. След това войниците от 63-та механизирана бригада на Украйна открили окупаторите с помощта на безпилотни самолети и артилерия и им дали да се разбере, че подобни действия няма да останат ненаказани.

Война на дронове

През нощта украинските военновъздушни сили са свалили общо 45 руски дрона – 27 чрез ПВО и 18 с помощта на електронно заглушаване. Руснаците са изстреляли общо 71 безпилотни летателни апарата, което означава, че от тях 26 са успели да „пробият“ през противовъздушната отбрана и са поразили 14 локации. Отломки от тях са паднали на 5 места, гласи сводката на ВВС на Украйна.

Министерство на отбраната на Русия заяви, че през нощта са били свалени 33 украински безпилотни самолета - 12 над Тулска област, 11 над Ростовска област, 6 над Нижегородска област, 2 над Брянска област, по един над Курска област и Калужка област.

Руснаците усетиха за пореден път какво причинява Путин на Украйна. Трима души са ранени в Новочеркаск, Ростовска област - в резултат на атака от украински дрон, съобщи изпълняващият длъжността губернатор. "През нощта врагът атакува Новочеркаск, Шахти, Мясниковски, Родионово-Несветайски и Аксайски район с помощта на безпилотен летателен апарат. При нападението в Новочеркаск бяха ранени трима души. По време на нападението две жени са били навън, близо до улица „Вокзалная“. И двете пострадали жени са откарани в болницата за спешна помощ в Новочеркаск; лекарите класифицират нараняванията им като средни и леки. Жител на къща на улица „Аксайская“, на 12 г., също е откаран в спешната болница с рана от шрапнел в корема в изключително тежко състояние. Лекарите оказват на ранените цялата необходима помощ. Падащи отломки предизвикаха пожари в различни части на града; навсякъде пожарите бяха бързо потушени. Шрапнели са повредили четири автомобила. Един безпилотен летателен апарат е паднал на слизане на Степан Разин, без да се взриви. Там и на мястото, където невзривената бойна глава на безпилотния самолет е висяла на дърво - улица „Октябърская“ 110, са изпратени сапьори. В окръг Родионово-Несветайск, в селището Болшекрепинска на улица Белински, 2, се запалиха къща и суха растителност на площ от 300 кв. м. В съседната къща на улица "Белински 5", са повредени покривът и прозорците. По оперативни данни там никой не е пострадал, пожарът е потушен. В район Мясниковски, в СНТ „Дружба“, се запалиха мъртви дърва, на мястото пристигнаха пожарни екипи. В СНТ „Мечта“ взривната вълна издухала прозорците на частна къща. В СНТ „Орион“ на улица „Електродная“ се запалиха покривите на две къщи, които изпочупиха прозорците. Едната от къщите - необитаема - претърпяла структурни повреди. По данни на оперативните служби никой не е пострадал", пише Юрий Слюсар.

Още: Украински дронове не простиха на огромен нефтохимически завод в Русия (ВИДЕО)