Кисели краставички и сладка глазура: Селена Гомес празнува рожден ден с любимо лакомство (СНИМКИ)

За феновете на Селена Гомес не е тайна, че любимата им изпълнителка обожава кисели краставички. Певицата определено има слабост към това свое "любимо лакомство" и дори предпочита да хапва от определена марка. Изпълнителката на "Rare" не пропуска възможност да покаже това на своите последователи в социалните мрежи дори когато се занимава с нова социална кауза. За да отбележи специалния момент - навършването на 33 години и стартирането на нова инициатива, Гомес сподели снимка, на която държи зелена торта във формата на сърце, украсена със свещички като кисели краставички. Определено може да се каже, че това е особена "почит" към любимата ѝ храна.

Поздрав от годеника

Междувременно годеникът на Селена - Бени Бланко поздрави любимата си по повод нейния рожден ден с интересни кадри в социалните мрежи. Във вторник, 22 юли, музикалният продуцент отбеляза празничния ден с поредица от снимки, на които Гомес спи. "Животът ни е като сън... затова никога няма да те събудя... Честит Рожден Ден, любов моя", написа той в описанието към публикацията в Instagram.

Бланко публикува снимки на Селена, задрямала на различни места – както в движение, така и у дома, сгушена под меки завивки.

В края на миналата година актрсата от "Only Murders in the Building" се похвали с блестящ годежен пръстен. Селена и Бени се познават от много години и дори през 2019 г. работят заедно по песента "I Can't Get Enough" с Tainy и J Balvin. Официално като двойка обаче двамата се събират през 2023 г. През януари 2024 г. те се появиха и на първото си официално публично събитие - наградите "Еми".

