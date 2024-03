Путин гледа от стената: Първи данни колко "честни" са руските президентски избори (ВИДЕО)

В една от избирателните секции в град Воронеж на стената е бил окачен портрет на диктатора Владимир Путин, който се кандидатира за пети мандат и реално няма никаква конкуренция: Безнадеждно: Пак спирачки за единствения конкурент на Путин за президент.

По-късно портретът е бил покрит с чаршаф, съобщава базираната в Латвия руска медия "Медуза", показвайки и кадри от секцията.

В Тюмен на избирателна секция беше поставен картонен макет на Тъкър Карлсън - американския журналист, поддръжник на републиканците и Доналд Тръмп, който направи интервю с Владимир Путин. Местните власти съобщиха, че на излизане всеки гласувал се е снимал с Карлсън.

🤡 Voting for the presidential election has begun in Russia. It will last for three days



Three days of select cringe begin today in Russia.



In Tyumen, a cardboard Tucker Carlson was placed at a polling station. Local authorities said that everyone who voted had their picture… pic.twitter.com/kmRBVEpWBs