Руските доброволци: Животът в Белгород е напълно парализиран (ВИДЕО)

За всички ученици са обявени "дни за самоподготовка". В съседната Курска област, която също е подложена на денонощни обстрели и атаки с дронове, учениците са преминали на дистанционно обучение от сряда, 13 март, пише телеграм каналът "Можем объяснить".

Ректорът на Белгородския институт за култура и изкуства също обяви, че студентите в следващите дни ще бъдат на "самообучение" по решение на оперативния щаб.

Още: Руските доброволци: По хуманитарния коридор се евакуираха близо 8000 автомобила с цивилни

Въпреки всичко това на фона на хаоса и под непрекъснатия вой на сирените едно нещо остава неизменно - изборните секции за президенския вот, на който се очаква диктаторът Путин да узакони новия си мандат, са отворени и хората са призовавани да гласуват. Ето и видео от попадение именно в една от избирателните секции:

⚡️ There was an explosion at polling stations in #Belgorod pic.twitter.com/cuElQCA38C