Путин откри иновативните си игри с припаднало куче-робот (ВИДЕО)

За събитието Русия покани няколко държавни глави, главно от съюзнически страни, включително Казахстан, Беларус, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан.

Игрите на бъдещето са голямо спортно събитие, което иновативно съчетава традиционните и електронните спортове. Този физически турнир ще се проведе за първи път в Казан от 21 февруари до 3 март 2024 г. Той ще включва 21 иновативни дисциплини като phygital футбол* и phygitall баскетбол.

Още: От първите кубчета до галактическите приключения: Вдъхновяващата история на Лего

Видеокадри обаче показаха как няколко танцьори се движат в такт с кучета-роботи. По време на едно от движенията обаче един от роботите заема странна поза и не помръдва до края на видеото - следват и подигравки, че явно е решил да си подремне.

* Phygitall – спорт изискващ както физически, така и дигитални елементи, например виртуална веалност.

At the "Games of the Future" in Kazan, attended by Lukashenka and Putin, there was a small incident. A robot dog decided to take an unexpected nap 😴 pic.twitter.com/E0s8CTwBZb