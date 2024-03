Путин печели с рекорд президентските избори в Русия, сочат данните от екзитпола

Появиха се и първи официални данни - според руската ЦИК, при малко под 25% преброени гласове, Путин взема 87,97% от гласовете.

Гласуването приключи в Калининград, най-западната часова зона на Русия, след което бяха обявени първите предварителни резултати. Ако тези данни се потвърдят, това ще е най-убедителната победа на Путин досега. Предишният рекорд бе през 2018-та година, когато той събра 73,69 на сто от гласовете.

Хиляди руснаци се отправиха към урните за последния ден от тридневните избори. Опашки от хора се образуваха пред избирателните секции в Москва и Санкт Петербург точно по обяд, след като руската опозиция призова хората колективно да пускат в урните невалидни бюлетини или да гласуват срещу Путин.

Тридневното гласуване беше помрачено от вълна от фатални украински атаки с дронове, нахлувания на руска територия от т.нар. руски доброволци и вандализъм в избирателните секции. Украински безпилотни апарати атакуваха най-малко 8 руски региона през последното денонощие, като някои достигнаха до района на Москва. Три летища, обслужващи столицата, за кратко спряха дейността, докато атака с дрон на юг предизвика пожар в петролна рафинерия и днес - 8-та руска петролна рафинерия в пламъци за 5 дни: Война на дронове между Киев и Москва: Нова петролна рафинерия гори (ВИДЕО). Една от последните новини -според прокремълския телеграм канал Baza 64-годишна жена е внесла взривно устройство в изборна секция в Перм и го е взривила в тоалетната. Ръката ѝ е откъсната от експлозията, други пострадали няма.

В контролираната от Русия част на Запорожка област на Украйна, където също се проведоха избори, "дронове камикадзе" подпалиха избирателна секция в Бердянск.

В първите дни на изборите имаше многократни протестни действия, с поредица от арести на руснаци, обвинени в изливане на боя в избирателните урни или палежи.

Всяко обществено несъгласие в Русия се наказва сурово от началото на офанзивата на Москва в Украйна на 24 февруари 2022 г. През последните три дни имаше многократни предупреждения от властите за сурови наказания срещу протестиращи.

Путин, бивш агент на КГБ, е на власт от последния ден на 1999 г. и ще удължи тоталния си контрол над страната поне до 2030 г. Ако изкара още един пълен мандат в Кремъл, той ще бъде на власт по-дълго от всеки руски лидер след Екатерина Велика през 18 век.

Путин се кандидатира без реални опоненти, след като двама кандидати, които се противопоставиха на конфликта в Украйна, не бяха допуснати до участие във вота - Борис Надеждин беше по-известният. Кремъл представи изборите като възможност за руснаците да покажат, че стоят зад войната срещу Украйна, където също се организира гласуване в окупираните от Русия райони.

Интересен акцент от изборите - жената на руския посланик в Берлин е гласувала, носейки шал в синьо и жълто, цветовете на знамето на Украйна. Веднага излезе официално съобщение, че шалът не бил само в тези цветове:

The wife of Russia's ambassador to Germany voted in Berlin wearing a blue and yellow scarf



As soon as attention was drawn to it on social networks, the Foreign Ministry hurried to justify itself - the scarf had not only yellow and blue shades, but also black and white. pic.twitter.com/ub6KZYPKjN