Путин се мъчи да изкара Русия равна на САЩ, но го е страх за цената на петрола (ОБЗОР - ВИДЕО)

Интервюто на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин с послушното информационно оръдие на Кремъл Павел Зарубин е сигнал, че Русия не изглежда отворена за истински мирни преговори по въпроса с Украйна в близко бъдеще и че войната няма да свърши ефективно скоро. Путин най-вероятно изпраща и послание към тези руски елити, които вече искат някакво решение и край на горещата фаза на войната. Руският диктатор продължава да поддържа линия, с която всъщност иска пълна капитулация на Украйна – той отново говори за преговори само със САЩ, като умишлено отхвърля легитимната власт в Украйна и я изключва от разговорите, повтаряйки постоянно клишето "новите реалности" заради заграбените от руската армия украински земи и настоявайки за вечен отказ на Киев от НАТО плюс толкова драстично намаление на украинската армия (85 000 души и тотално ограничение на оръжията им съгласно руския ултиматум от Истанбул: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин), че тя да не може да окаже съпротива на руската армия. За имперските амбиции на Путин свидетелства и интервюто на бившия му военен министър и настоящ секретар на Съвета за сигурност Сергей Шойгу относно Беларус – нова, по-всеобхватна концепция за сигурност, която по същество е още по-голяма асимилация на Беларус от Путинова Русия: същото, което Путин иска да направи с Украйна. Интервюто на Шойгу беше дадено точно преди изборите за президент в Беларус на 26 януари, които Европейският парламент вече обяви, че няма да признае – заради липсата на каквато и да е честност в тях. Това е заключението на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, което остава непроменено въпреки новия политико-дипломатически натиск от страна на Доналд Тръмп: Путин: Ако не бяха откраднали победата на Тръмп през 2020 г., можеше да няма "спецоперация" в Украйна (ВИДЕО)

Теорията и стратегията на Путин за победа в Украйна остава непроменена, затова и той не иска да се отклони от този курс и само говори отвреме-навреме уж за преговори, за да даде време за изпълнение на това, което си е наумил – че САЩ и Запада ще загубят интерес и желание да помагат на Киев преди Русия да изчерпи ресурсите си до критична степен – тази оценка на ISW остава категорично в сила. Продължаваща западна военна помощ, която позволява на Украйна да устои на руската агресия сега и в бъдеще е най-добрият начин в крайна сметка Путин да седне на масата за преговори при условия, които предполагат смислени преговори за справедлив и траен мир, добавя ISW и изтъква, че в интервюто със Зарубин Путин е опитал да се постави като равен на Тръмп, след като Русия като икономика е толкова далеч от САЩ, колкото е Луната от Земята. Путин иска да договори бъдещето на Украйна без Украйна и това на Европа без Европа, категоричен е Андрий Ермак, началник на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Но пред Зарубин Путин показа, че се притеснява от действия на Тръмп, които биха могли да доведат до трайно поевтиняване на петрола – той заяви, че ниски цени на черното злато не били добра новина и за Русия, но и за САЩ, защото и двете държави били големи производителки на петрол и много разчитали на парите от това. Докато руският държавен бюджет се пълни почти наполовина от приходи от петрол и газ, американският изобщо не е близо до такъв процент, което ясно показва кой колко е зависим от цената на петрола: Reuters: Ножът за руската икономика върви към кокала, Путин се страхува все повече

Putin responded to Trump’s statements with an eight-minute speech lavishing praise on the American president, describing him as intelligent and pragmatic, and stating that he would not impose sanctions on Russia because it would harm the American economy. Allegedly, the only… pic.twitter.com/UQ0qEk0PnX — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 24, 2025

Лъжите на Путин за войната излизат постоянно и през видеоклипове, заснемани от войници от собствената му армията – поредното такова видео е от младеж, който би трябвало да ходи на училище, вместо да лежи по окопите заради болните амбиции на руския диктатор. Момчето твърди, че от 50 негови другари, 49 вече били избити, 1 е тежко ранен т.е. месомелачка, това е "билетът за специалната военна операция" – и се оплаква как обещани му 3 000 000 рубли заплащане всъщност са само думи:

Putin sends teenagers on meat assaults promising huge sums



A rather curious video has surfaced online, featuring what appears to be a very young soldier recounting how out of 50 of his comrades, 49 returned as "two-hundredths" (killed in action).



Interestingly, the young "SMO… pic.twitter.com/GXj6pCvaH7 — NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2025

А в Грузия много добре показаха какво следва да е отношението към Путин – в градския транспорт в Тбилиси устройства за валидиране на билети и карти бяха хакнати и говореха нецензурни думички за Путин:

🇬🇪 “Fuck Russia” sounds in Tbilisi buses due to hacked validators



Fare machines in public transport in Tbilisi play the phrases “Glory to Ukraine, Glory to Georgia, Fuck Russia”, “Putin is a dick”, chant “Sakartvelo”, “I am Georgian and therefore I am European” and other slogans… pic.twitter.com/i1kVVy0FUD — NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Тридневната сериозно намалена активност на руската армия се оказа кратка почивка, а не по-сериозна тенденция – на 24 януари интензивността на боевете в Украйна скочи изключително рязко, с цели 86 бойни сблъсъка повече. Общо за изминалото денонощие факт са станали 211 бойни сблъсъка. Двойно обаче е намалял броят на използваните от руснаците авиационни бомби – 56 за деня, но от тях 50 са използвани в Курска област. Много рязко е намалението и на мащаба на руския артилерийски обстрел – 4000 снаряда са изстреляни от руската армия за деня т.е. 1000 по-малко. Над 800 по-малко на дневна база са и използваните от руснаците FPV дронове-камикадзе – общо 1410 за 24 януари, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб. Прогнозата за времето в Украйна показва много гъсти мъгли в големи райони от страната, което допълнително затруднява употребата на дронове, артилерия и щурмова авиация.

Най-горещото направление си остава Покровското – цели 88 отбити руски пехотни атаки там. Самият Покровск също е посочен като арена на боеве, в покрайнините на юг, като на южния фланг на врага бойните действия продължават да се водят в над десетина селца и районите около тях. В съседното Новопавловско направление обаче са отчетени само 3 руски пехотни атаки, към Константинопол, северния фланг на Велика Новоселка. Огромен руски натиск обаче е станал факт в Краматорското направление – 43 руски пехотни атаки там, основната руска цел е Часов Яр. В Торецкото направление е имало 20 руски пехотни атаки, то е третото най-активно. Следват Лиманското и Купянското направление, с 16 и 14 руски пехотни атаки, също 14 руски пехотни атаки е имало в Курска област: Украинска бригада е обкръжена, 100 руски войници убити в канал: Велика Новоселка и Часов Яр (ОБЗОР – ВИДЕО)

Украинският военен канал "Офицер+" коментира, че е имало нова руска атака с бронирана техника към село Дачно, най-близката в момента украинска позиция западно от град Курахово. Атаката е неуспешна – един бронетранспортьор с 8 души, машината и руските войници са унищожени, казва той.

За Торецк "Офицер+" твърди, че е имало голяма руска атака в района на Нелиповка, южният фланг на града. Боевете са били свирепи, каналът заявява, че потвърдено са убити 50 руски войници, с дронове и мини, като всъщност броят на убитите и ранени руснаци е по-голям – между 50 и 200, просто още не са изброени.

За Купянското направление украинският военен Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар", коментира, че има по-голяма активност на южния фланг (Двуречна, Нова Крухялковка), но и че са унищожени руски танк и БТР. Интересното е, че за Лиманското направление популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише за "постоянни украински контраатаки" в района на Колодяз, т.е. на западния бряг на река Жребец, в близост до Ивановка и Терно. Каналът казва и, че в Покровското направление, на южния фланг Котлино е превзето, както и че в центъра на Велика Новоселка се вее руското знаме и имало "блокада на врага" – данни за руското знаме имаше още вчера преди обед. (КАРТА)

Hoisting the flag of the assault detachment of the 5th separate guards tank brigade of the Russian Armed Forces in Velikaya Novoselka.

24/1/2025https://t.co/Iq71PhA9g4 pic.twitter.com/ki8EppCYLe — John Spectator (@johnspectator) January 24, 2025

В Курска област има руск напредък до северните покрайнини на Свредликово, северозападно от Суджа, както и в южната част на Махновка т.е. южно от Суджа. Има твърдения в руските телеграм канали, че руската армия опитва да превземе Свредликово и Лебедевка, за да се установят позиции за артилерийски обстрел на важни украински логистични линии.

И тази нощв в Киевска област имаше проблеми заради руски дронове - ударена е многоетажна сграда в Киевска област. Човешки жертви няма, но са разрушени балкони между 4-ти и 8-ми етаж на сградата. Пострадали са 6 коли, изпочупени са прозорци на апартаменти в съседна сграда, съобщават от Киевската военновременна администрация и уточняват, че е имало пожар в промишлено предприятие на друго място, пак заради дрон, но той е вече угасен.