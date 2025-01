Путин: Ако не бяха откраднали победата на Тръмп през 2020 г., можеше да няма "спецоперация" в Украйна (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин заяви в интервю пред известния като кореспондента на Кремъл руски журналист Павел Зарубин, че "спецоперацията", както той продължава да нарича войната си срещу Украйна три години след като не успя да превземе Киев за три дни, е можело да не започне, ако победата на Доналд Тръмп на предишните президентски избори в САЩ през 2020 г. не му била "открадната".

Според Путин, ако това не се било случило тогава, "сегашната криза в Украйна" можело да не се състои. В същото време той заяви и, че именно при Тръмп по време на първия му мандат беше въведен първият голям пакет от санкции срещу Русия. Впоследствие Джо Байдън "пое щафетата", подчерта Путин.

❗️If Trump hadn't been robbed of his 2020 election victory, there would have been no war in Ukraine, Putin 🤡 pic.twitter.com/Ryzla3IFnB