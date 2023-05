"Путин ще бъде съден тук": Зеленски с впечатляваща реч в Хага (ВИДЕО)

По думите на Зеленски – издирваният за системно депортиране на украински деца руски президент е „този, който заслужава да бъде съден за криминални престъпления в столицата на международното право“. „Сигурен съм, че ще видим как това се случва, когато победим“.

#Zelenskyy speaking in #TheHague: “We all want to see another Vladimir here in The Hague, someone who deserves to be punished for his criminal actions. I'm sure it will happen when we win." pic.twitter.com/sG43dhqtFV