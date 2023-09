Путин си измисля история: Ситуацията е отвратителна, бандеровците са убили милион и половина евреи (ВИДЕО)

„Дори войските на СС не смятаха за възможно да участват в подобни масови репресии“, заяви той.

Руското издание Медуза, обявено за чуждестранен агент в Русия, публикува стенограма от разговора между Путин и Школник, от който се вижда следното:

Путин задава въпрос на музейния директор колко евреи са били убити в Украйна от нацистите и техните колаборационисти, а Школник отговаря: "Не мога да кажа точно, Владимир Владимирович (Путин - бел.ред.)". Путин услужливо продължава: "Аз ще ви кажа, ще ви кажа. Това са един милион и половина души. Жени, старци и деца. Един милион и половина души! Ако шест милиона са били избити от нацистите по време на Холокоста, тогава това прави една четвърт или 25% от жертвите". По думите му за тези убийства указания са давали бандеровците като дори германските СС "не са смятали за възможно да участват в подобни масови репресии", заяви с голяма категоричност Путин.

След срещата прокремълският журналист Павел Зарубин зададе няколко уточняващи въпроса на Путин по повод този брой на жертвите, които диктаторът обяви: "Как логично това се връзва с факта, че съвременна Украйна се управлява от етнически евреи? Нали Западна Европа през цялото време повтаря на Русия, че в Украйна не може да има нацизъм след като тя е управлявана от евреи?", попита Зарубин.

Отговорът, който получи от Путин, за пореден път бе в тон с обичайния руски наратив за войната - че Западът умишлено е поставил начело на Украйна човек с еврейски корени, "за да прикрият античовешката същност, заложена в основите на съвременната украинска държава". "Това прави ситуацията във висша степен отвратителна", показа се силно възмутен Путин.

И добави, че това добре се разбирало от "обикновените израелци" - "Погледнете моля какво говорят те в интернет", завърши Путин и даде знак, че интервюто е приключило. Последните му думи очевидно трябваше да сложат много силна точка на разговора, но за съжаление той пропусна да даде конкретни примери "какво говорят обикновените израелски граждани". Всъщност дали те или руските фабрики за тролове също не става ясно. ОЩЕ: Украинските евреи отвърнаха на Путин: Зеленски е герой

Putin started an ethnic slander and 'explained' how Ukraine managed to combine "Nazism" and a Jewish president.



It's utterly disgusting and despicable. pic.twitter.com/tHkV57i4Bg