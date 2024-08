Путин удостои Лукашенко с най-високото руско отличие за 70-ия му юбилей

Руският диктатор Владимир Путин направи ценен подарък на беларуския диктатор Александър Лукашенко за 70-ия му юбилей - ордена „Свети Андрей Първозвани“, който е най-високото руско държавно отличие.

На рождения си ден Александър Лукашенко е награден от издирвания от съда в Хага диктатор „за изключителни постижения в развитието на отношенията на съюз и стратегическо партньорство“ между Русия и Беларус, според уебсайта на президентската администрация.

Още: Путин отива на посещение в Монголия, може ли да се стигне до арест

Междувременно беларуската опозиционна телевизия NEXTA показа агитационен плакат от предизборната кампания на Лукашенко през 1994 г. Надписът върху плаката гласи: „Младото поколение избира Александър Лукашенко. Ерата на 70-годишните управници е към своя край. Беларус се нуждае от нови хора и нова политика".

