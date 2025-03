Путин влияе на Тръмп и хората му - Зеленски разкри тактиката

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че е успяла да повлияе на високопоставени служители в администрацията на Доналд Тръмп, разпространявайки фалшиви истории и новини за войната. В интервю за Time Зеленски изрази загриженост, че все повече официални американски представители възприемат позициите на руския диктатор Владимир Путин без критично мислене. "Смятам, че Русия е успяла да повлияе на някои хора в екипа на Белия дом чрез дезинформация", заяви той.

По думите му, Кремъл се е опитал да убеди американските власти, че Украйна не желае да сложи край на войната и че е необходимо да бъде "принудена" към определени действия. Още: Кремъл в пламъци: Така вижда бъдещето човекът, който ще подписва примирие с Русия (СНИМКА)

Украинският президент коментира и напрегнатия си разговор с президента Тръмп в Овалния кабинет миналия месец, който премина в остра размяна на реплики. Той определи ситуацията като момент, в който се е наложило да "защитава достойнството" на своята страна.

"В този момент усещането не беше за разговор между съюзници, нито за позиция на партньорство. В този разговор защитавах достойнството на Украйна", подчерта Зеленски.

Зеленски казва, че е планирал всичко за тази среща. По време на войната е бил няколко пъти в Белия дом, но това ще бъде първата му среща с Тръмп в Овалния кабинет и тя трябваше отбележи критичен момент в усилията на американския президент да постигне мирно споразумение в Украйна. За да направи впечатление, Зеленски решава да донесе набор от подаръци. Какво обаче се обърка? Вижте в този материал: Скандалът в Овалния кабинет е бил заради снимки, които Зеленски показал на Тръмп?

