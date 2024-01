Путин за първи път отиде в Чукотка (ВИДЕО)

Още: В Чукотка продават яйца само срещу паспорт

По-рано държавният глава заяви, че все още не е посетил всички региони в Руската федерация и би искал да посети Чукотка. Преди това единственият път в историята, когато руски лидер е посещавал Далекоизточния федерален окръг, е бил през 2008 г., когато президентският пост заемаше Дмитрий Медведев.

Още: Село в Чукотка обсадено от бели мечки(ВИДЕО)

Това пътуване е и първото регионално пътуване на Путин за тази година. През 2023 г. той ще посети повече от 20 съставни части на Руската федерация, включително нови региони.

Putin came to Chukotka for the first time - the Russian President is not far from American Alaska



The head of state arrived in the region on a working trip. Putin had never been to Chukotka before pic.twitter.com/suUwoSFL4H