Път от Ада - между Херсон и Николаев (ВИДЕО)

ОЩЕ: Разруха след руската армия в Херсонска област - ВИДЕО и СНИМКИ

Ново видео, заснето от автомобил, показва още един щрих от ужасната картина в Украйна. Видеокадрите са от пътя между Херсон и Николаев. И двата града вече са пак в украински ръце, като Николаевска област е изцяло върната от украинската армия, с изключение на само едно селце.

Междувременно, след връщането на Херсон в украински ръце, по първоначални оценки цялата енергийна мрежа на града е разрушена, но пораженията са в различна степен.

This is how now the road between Kherson and Mykolaiv looks like pic.twitter.com/hBOOnGYD0v