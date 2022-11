Разруха след руската армия в Херсонска област - ВИДЕО и СНИМКИ

Вчера сутринта (11 ноември) беше взривен Антоновския мост, като официално Руската федерация обяви, че нейните сили са го сторили. Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, обаче каза в предаването "Фейгин LIVE), че това е работа на украинците, макар и случайност. По думите му, обстрел с HIMARS е уцелил или преминаващ руски камион с взривни вещества, или миниран от руснаците участък на моста. Думите на Арестович не са официално коментирани от властите в Украйна.

Освен Антоновския мост обаче, значителни поражения има и по други инфраструктурни обекти, което се вижда на сателитните снимки на Maxar. Става въпрос специално за язовирната стена при ВЕЦ Каховка. Според Maxar са били "умишлено унищожени" участъци от северната част от язовирната стена и шлюзове.

Maxar published satellite images of blown-up bridges in the #Kherson region. pic.twitter.com/XlLkaP9za4

Отделно, руски пропагандисти публикуваха видео от разрушението на мост до ВЕЦ Каховка.

#Russian propagandists published footage of the destruction of a bridge across the #Dnieper river near the Kakhovskaya HPP. pic.twitter.com/wIL6d096Fg