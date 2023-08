Ракети и дронове, които удрят силно и далеч: Украйна си прави собствени (ВИДЕО)

Зеленски: Вече ударихме цел на 700 км от Украйна

Модифицирани ракети

Главният секретар на Съвета за национална сигурност на Украйна Олексий Данилов публикува видео в социалните мрежи, показващо изстрелване на нова украинска ракета. Не е ясно каква точно е тя, но е вероятно да е модифициран модел на "Нептун" - Р-360 "Нептун", за която има информация, че има и система за насочване с GPS. С две такива ракети, които по принцип са противокорабни, се счита, че беше потопен флагманът на Руския черноморски флот "Москва": Украйна приложи "руский военный корабль, иди на ..." на флагмана на Руския черноморски флот

"Ракетната програма на украинския президент в действие. Тестовете са успешни, изпълнението – ефективно. Севастопол е в очакване, Камчатка е в очакване, Кронщат е в очакване", написа Данилов, визирайки ключови и емблематични местоположения в Руската федерация.

Oleksiy Danilov, Secretary of the National Security Council, said that the missile program is in action and showed a video of a missile launch. This could be the modified R-360 Neptune.



"The missile program of the President of Ukraine in action. The tests are successful, the… pic.twitter.com/cdt3LkkakD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2023

Дронове – въздушни камикадзе и морски

Междувременно, беше публикувано видео и на тестове на камикадзе-дронове. Видеото е знаково, защото се счита, че точно с такива дронове Украйна нанесе унищожителен удар на руска територия. Става въпрос за атакуваното на 27 август, 2023 година летище в Курск. Тогава бяха поразени четири Су-30, един МиГ-29, но не само: СБУ: Руски самолети, ракетни системи и радари са минало след атака с дронове (ВИДЕО)

Cardboard kamikaze drone test flights. On the night of August 27, these drones were reportedly used to attack Kursk airport. It is said four Su-30, one Mig-29 a S-300 radar complex and two Pantsir-S1 air defense systems were damaged during this attack. pic.twitter.com/UykocaLC5D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 31, 2023

Всъщност, дроновете на видеото са буквално от картон - по австралийска рецепта: Ударени 5 руски самолета и 2 ракетни установки "Панцир": С дронове от картон според руски източник (СНИМКА)

Същевременно, авторитетното западно издание Business Insider публикува материал за новия морски украински дрон "Маричка". Той е различен тип от досега успешно използваните тип "катер", които са надводни. "Маричка" може да атакува и удря под вода, тоест да поразява плавателни съдове под ватерлинията, а това ще е още по-унищожително – такъв удар увеличава вероятността съответният атакува плавателен съд да потъне. Устройството всъщност спокойно може да бъде наречено морски дрон-камикадзе.

⚡️According to the authors, the video shows the first footage of testing the 🇺🇦Ukrainian underwater drone "Marichka"



The drone is designed to attack warships, boats, submarines (?), coastal fortifications and bridge supports



Length - 6 m, width - 1 m

Range - 1000 km

The price… pic.twitter.com/23nihQxSI5 — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) August 22, 2023

"Маричка" е дълъг 6 метра, широк е 1 метър, има обхват от 600 мили (1000 километра) и може да се ползва не само за ударни операции, но и за транспорт и разузнаване. Един такъв дрон струва около 433 000 долара.