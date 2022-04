Украйна приложи "руский военный корабль, иди на ..." на флагмана на Руския черноморски флот

Че е имало пожар и щети на кораба потвърди и Русия. Но руската версия е, че имало взрив на муниции на борда на крайцера. "Екипажът е евакуиран. Разследват се причините за инцидента", твърди руското военно министерство, цитирано от беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

The Ministry of Defense of the Russian Federation reported that as a result of a fire on the missile cruiser "Moskva" ammunition detonated, the ship received serious damage. The crew was evacuated. The cause of the fire is being investigated. pic.twitter.com/zjPqw3ArCT