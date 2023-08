СБУ: Руски самолети, ракетни системи и радари са минало след атака с дронове (ВИДЕО)

Неспокойна нощ в Русия: Взривове в Курск, дронове в Брянск и Белгород (ВИДЕО)

От СБУ посочват като доказателство за успеха и твърдения в руски медии, че е имало 12-13 експлозии. Отделно украинската служба, цитирана от РБК Украйна, добавя, че допълнително се събира информация за всички нанесени поражения.

Междувременно в Бердянск избухна пожар в завод, в който се ремонтира руска военна техника – това твърди украинският кмет на Мелитопол Иван Фьодоров. Назначеният от руснаците управител на окупираната част на Запорожка област Владимир Рогов твърди в Телеграм, че това било пожар на индустриални отпадъци.

Something is on fire in Berdyansk.. 🫠 pic.twitter.com/qZP2hRIHBs