Ранени и загинали при руска ракетна атака срещу Одеса (ВИДЕО)

Загинали са три жени и мъж. Сред ранените има бременна жена и две деца - на 5 и на 16 години. Четирима от пострадалите са в тежко състояние. Според различни медии обаче, ударът е поразил двореца на студентите от "Одеската юридическа академия". В социалните мрежи се появиха и кадри с димящата сграда.

‼️ The occupiers hit the palace of students of the "Odesa Law Academy"



Preliminarily, 7 people are wounded, regional military administration reports. pic.twitter.com/lANv3Hue8J