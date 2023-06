Расте броят на жертвите след взрива в Киев (ВИДЕО)

Първоначално се съобщаваше за една жертва, а малко по-късно стана ясно, че са две. В сградата, където е станала експлозията, под отломки на седмия етаж бе открито едно от телата.

В момента тялото се товари на кран, съобщи журналист на "Украйна Сейчас" от мястото на събитието в 12:15 ч.

"Изпод отломките на къща в Днипровския район спасителите откриха още едно тяло - на загинала жена. Издирвателно-спасителната операция продължава", пише кметът на Киев Виталий Кличко.

Early in the morning in #Kyiv there was a gas explosion in a multi-storey building.



According to preliminary data, 2 people died. 18 people were rescued. About a dozen apartments were destroyed or damaged. pic.twitter.com/XbDnuYvuzr