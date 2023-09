Равносметка на военната помощ за Украйна. Пак руска аларма в Запорожието (ВИДЕО)

"Получихме оръжия и оборудване от различни видове – патрони, снаряди и т.н. за мисля, малко под 100 милиарда долара. Само от САЩ - над 50 млрд. долара, вече близо 60 млрд. долара. Ако умножите това по обменния курс на гривната, ще видите колко трилиона гривни са", каза бившият вече министър на отбраната. Той също така заяви, че изтребителите F-16 могат да бъдат използвани в Украйна през пролетта на 2024 година.

По думите на Резников, Украйна планира да въведе още около 200 стандарта на НАТО, в допълнение към почти 300 внедрени, но стандартите няма да бъдат ключови при вземането на решение дали Украйна да бъде приета в Алианса. Според него три компонента ще бъдат определящи за приемането на Украйна в НАТО: наличието на граждански демократичен контрол над въоръжените сили, прозрачни процедури за осигуряване на работата на армията и съвместно планиране на операциите.

(КАРТА) Фокусът на украинската контраофанзива сега безспорно е Запорожието, като там натискът е по линията между Новопокроповка и Върбово (13 – 18 километра юг-югоизток от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). Периодично в руски телеграм канали излизат съобщения колко тежка става ситуацията, а украински профили в Телеграм и Twitter надлежно ги архивират, за да не "изчезнат случайно" – например ТУК! В сутрешната си сводка известният руски военен блогър и пропагандист Семьон Пегов посочва, че има украински напредък към Очеретовато (20-25 километра южно от Орехов). Това вече е откриване на нов фронт на активни бойни действия, предупреждава руският пропагандист - припомнете си какви варианти за украински напредък в Запорожието дискутираха експерти: Какво са подготвили руснаците на втората защитна линия в Запорожието? (ВИДЕО)

KHORNE group, fighting in and around Robotyne-Verbove axis show how Ukrainian forces pound Russian positions near Verbove. pic.twitter.com/2TngzuzLZE

На този фон руското военно министерство продължава да подава данни в сводките си за неуспешни украински атаки по линията Работино – Върбово. А видеокадри от фронта там показват визуално верността на твърденията как руснаците са свързвали окопи и защитни линии с тунели (по украински твърдения на места дълги до 350 метра), за да придвижват оръжия и войници от една позиция на друга без опасност да бъдат засечени от дронове. Кадрите са от напредващи украински войници, които превземат въпросните тунели:

(КАРТА) На границата между Донецка и Запорожка област има развитие – руски източници твърдят, че украинците се активизират и напредват в зоната Новомайорско – Егоровка (7 километра южно от Угледар), направлението от Угледар към Бердянск. Малко по-на запад е направлението Велика Новоселка – Бердянск. Специално на Угледар внимание отделя в сутрешната си сводка популярният руски телеграм канал "Рибар".

Що се отнася до Бахмут, в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично е дадена препратка към геолокализирани кадри, показващи украински напредък в южната част на Клещеевка (6-7 километра юг-югозапад от Бахмут). А руското военно министерство обяви, че руската армия отблъснала украинска атака при Залижнянско (12 километра северозападно от Бахмут). Руски телеграм канал пък твърди, че украинците станали по-пасивни на северния фланг на Бахмут, специално при Берховка (5-6 километра северозападно от Бахмут).

First person assault actions from the United Assault Brigade of the National Police of Ukraine "Lyut" in Klishchiivka. pic.twitter.com/s2MSDgBg2T