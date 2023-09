Украйна става по-уверена в Запорожието, руснаците там молят за помощ бившия си командир (ВИДЕО)

Пред британското издание Observer Тарнавски даде оценка – около 60% от ресурсите, с които разполага руската армия в Запорожка област, са хвърлени на първа линия. На другите две руски защитни линии са посветени по 20%. А причината за това е, че в Москва не са очаквали украинците да пробият през първата линия и са заложили де факто най-много там. На втора линия също има минни полета, но не са толкова гъсто разположени и не покриват голяма линия без прекъсване, съответно може да се ползва повече бронирана техника за бързо движение напред.

"Намираме се между първата и втората защитни руски линии. В центъра на пробива довършваме унищожението на вражески единици, които осигуряват изтеглянето на руските войници зад втора линия", коментира Тарнавски.

По думите му, в момента украинците разширяват направения пробив в широчина, подсигуряват и укрепват позиции.

Седмици наред украинската армия беше спирана и принудена да върви буквално метър по метър заради огромни руски минни полета. Какво представлява положението, вижте видеото малко по-долу. Самият Тарнавски казва, че украинската армия е разминирала много повече време, отколкото се е очаквало – трябвало е да се прави нощем, без използване на специализирани западни машини, защото руснаците веднага ги обстрелвали и унищожавани от предварително подготвени артилерийски позиции, а изтеглянето на ранени в битките войници също е било много трудно и е отнемало много време и ресурс. Сега обаче тази преграда е премината и руснаците отново са принудени да прибегнат до маневри с пехотата, за да защитават окупираната от тях територия, докато украинците могат да използват повече своята бронирана техника.

A video specially for those who wonder why the counter-offensive isn't going 'fast enough' and talk about it like it is a videogame.



This is how densely mined the area's in the Zaporizhzia region are. pic.twitter.com/hqWq9k97JG