Какво са подготвили руснаците на втората защитна линия в Запорожието? (ВИДЕО)

Причината за това заключение са няколко публикации в Twitter на украински военен, който е на място, в Запорожието. Той разказва, че в района на Работино руската защитна линия е изградена като свързани окопи, включително с ограничен брой подземни тунели, през които руската армия е прехвърляла оръжие и подкрепления от една позиция към друга. Според украинския военен, антитанковите окопни линии и минните полета са пред и между тези взаимносвързани руски отбранителни позиции. Безопасните пътища през минните полета са обозначени, но скрито.

От разказа не става ясно дали украинските сили са преодолели цялата тази система или все още има през какво от такъв тип да се преминава. Само че украинската армия вече е в артилерийски обхват за обстрел на втората линия от руските защитни позиции в Запорожието, която е съставена от антитанкови окопи и антитанкови препятствия тип драконови зъби, а чак след това изглежда има нови руски защитни позиции като описаните при Работино. Предвид сложността на руските защитни позиции при Работино, което е отнело на руснаците месеци да ги подготвят, не е ясно доколко вторите подобни руски защитни позиции (след антитанковите препятствия) са толкова добре направени, анализира ISW.

(КАРТА) Междувременно, руските военни блогъри продължават да нагнетяват напрежението с панически съобщения, че руската отбрана по линията Работино – Върбово (10-18 километра юг-югоизток от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол) ще бъде пробита и оттам украинската армия бързо ще стигне до Токмак. Следящите войната украински и естонски пробили в Twitter посочват и конкретни публикации – ТУК и ТУК! В една от публикациите се говори как украинците спокойно си минават, а в друга има призиви – бийте се, братя (че става лошо). По-популярните руски военни телеграм канали WarGonzo, списван от Семьон Пегов, и "Рибар", пишат в сутрешните си обзори, че няма промяна при Работино ("Рибар" дори кара патетично: "... руските части продължават героично да задържат Въоръжените сили на Украйна в южните покрайнини на Работино"). Само че двата канала се различават в информацията по отношение на Върбово – Пегов пише, че украинците атакували от запад, а "Рибар" директно казва, че там има украински успех.

Говорителят на Таврийското направление на украинската армия Олександър Щупун директно каза, че украинците напредват в направленията към Новопокроповка (13 километра южно от Орехов), Мала Токмачка (9 километра югоизточно от Орехов) и Работино, както и че са постигнали успех до Старомайорско (9 километра южно от Велика Новоселка, в направлението към Бердянск откъм Донецка област). Щупун каза следното: "Въпреки трудностите на бойното поле, напредваме към Новопокроповка, в направлението към Мелитопол".

Политическият анализатор на "Билд" Юлиян Рьопке обръща внимание на река Днепър и че вилната зона при Антоновския мост, на източния бряг на реката, е твърдо украинска позиция, която руснаците продължават да обстрелват.

Същевременно, по отношение на направлението на Купянск няма никакви потвърдени с геолокализирани кадри завезети нови позиции от руснаците. Същото е положението и по линията Сватово – Кремена. Говорителят на украинското командване "Изток" Иля Йевлаш коментира, че руснаците вече обръщат повече внимание именно тук, а не към Купянск, като неуспешно опитват да превземат Новоегоровка (15 километра югоизточно от Сватово) и само за последните 24 часа са отблъснати 10 техни пехотни атаки там.

По отношение на Бахмут Пегов и "Рибар" говорят как украинските атаки вече са ограничени, но за последното денонощие според украинския генщаб там е имало 14 бойни сблъсъка. Няма обаче никакви потвърдени с геолокализирани видеокадри големи промени на позициите от която и да е страна. За сметка на това има твърдени, че и украинците, и руснаците извършват ротации и докарват подкрепления.

