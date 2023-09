Направете като мен и няма да съжалявате: Разказва руският пилот, който се предаде с хеликоптера си (ВИДЕО)

Главното управление на разузнаването (ГУР) на Украйна публикува на 3 септември в YouTube документален филм „Свалените пилоти на Русия“, в който се разказва и за случая с Кузминов (най-долу в текста около 55 мин на видеото). Руският пилот разказа как е протекла операцията под кодовото име „Синигер“ и защо е избрал да се предаде.

Руснакът обясни, че сам се е свързал с украинските разузнавачи. В хода на разговора те са му предложили гаранции за сигурност, нови документи и парични компенсации, след което са започнали да планират самия полет. По думите му за него е бил организиран безопасен въздушен коридор, а той е летял на изключително малка височина в пълно радиомълчание.

ОЩЕ: Като операция на МОСАД: Разкриха подробности за пленяването на руския хеликоптер (СНИМКИ)

В последния етап на операцията пилотът е бил ранен, но украинците са успели навреме да му окажат медицинска помощ. Във филма се показват и кадри от евакуацията на ранения пилот.

Капитан Кузминов призовава колегите си руски пилоти да последват примера му като казва, че в момента повечето от тях просто не са наясно какво се случва и заради пропагандата нямат реален поглед върху нещата. „Ако направите това, което направих аз, няма да съжалявате. Ще ви бъде предложена работа, където пожелаете. Ще бъдете осигурени до края на живота си с абсолютно всичко. Просто ще откриете един нов свят. И помнете: вие просто не знаете много, не сте виждали как живеят другите хора. Когато всичко това ви се разкрие, вие радикално ще промените мнението си."

Exclusive footage of the special operation of the GUR called Synytsia. A Russian pilot surrendered to Ukraine along with the Mi-8 combat helicopter



The Russian pilot calls on other Russian pilots to follow his example.



"You are guaranteed that you will live, receive a reward… pic.twitter.com/Pxp4MzZueJ