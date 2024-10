Рекорд: Близо 1000 мигранти прекосиха Ламанша само за ден

973 мигранти са прекосили Ламанша с малки лодки за един ден. Четирима от тях са загинали при опит да стигнат от Франция до Англия, съобщи Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство. Цифрата за събота, 6 октомври, е рекордна за брой мигранти, предприели пътуване през Ламанша в рамките на един ден тази година, като надминава предишния максимум от 882 души, регистриран на 18 юни.

Двегодишно момче и трима възрастни са загиналите, след като претоварени лодки са изпаднали в беда по време на опасното пресичане. Според Жак Билан, префект на френския регион Па дьо Кале, с тези трагедии броят на мигрантите, загинали при опит за прекосяване на Ламанша през тази година, достига 51.

По данни на Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство през 2024 г. над 26 600 мигранти са прекосили Ламанша с малки лодки. Британският министър на вътрешните работи Ивет Купър заяви, че е "ужасяващо, че в Ламанша са загубени още човешки животи. Престъпни банди контрабандисти продължават да организират тези опасни пресичания с лодки", написа тя в X и добави: "Бандите не се интересуват дали хората живеят, или умират - това е ужасна търговия с животи".

