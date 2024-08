Рекорден брой "паднали сами" дронове "Шахед" в Украйна: Явно заглушаването работи (ВИДЕО)

Цели 25 дрона клас "Шахед" от общо 52 са "паднали сами" при поредната среднощна руска въздушна атака срещу Украйна. Това пише в официалната сводка на украинските ВВС.

"Паднали сами" обаче е израз, който всъщност подсказва електронно заглушаване. През изминалата седмица все по-често бройката на "падналите сами" "Шахед"-и е сериозна, но досега никога не имало официално съобщение за толкова много наведнъж.

Какво е вероятното обяснение - припомнете си: Украйна залага на ново оръжие срещу дроновете "Шахед": Система за заглушаване (ВИДЕО)

От останалите 27 дрона, 24 са свалени - а от другите 3, 2 са отлетели към Русия и 1 - към Беларус, уточняват украинските ВВС.

Руснаците са изстреляли още 1 ракета "Искандер-М" и 4 ракети С-300, те не са свалени.

The moment the Shahed was shot down in the Kyiv region this morning pic.twitter.com/dgz50ZN1ni