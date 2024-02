Украйна залага на ново оръжие срещу дроновете "Шахед": Система за заглушаване (ВИДЕО)

Системата, за която доскорошният главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Валерий Залужни вече писа в своя план за победа над Русия, се казва "Покрова". Името идва от X век – според легендата, тогава Дева Мария разпростряла покривалото си над църква в Константинопол по време на обсада и това накарало нападателите да се оттеглят, пише Forbes.

Какъв е принципът на действие – претоварване на навигационните системи на дроновете с шум, който ги претоварва. Така навигацията подава грешно местоположение на целта. Само че за да работи "Покрова" перфектно, трябва да има голям брой перфектно синхронизирани предаватели, коментира д-р Томас Уитингтън от британския мозъчен тръст по въпросите на отбраната RUSI. Украйна има опит – управлява подобна радарна система за националната ПВО, уточнява Forbes.

"Шахед" обаче е сложна цел – тези дронове имат руски навигационен блок "Комета-М", цифрова антенна решетка, която му позволява да идентифицира и изключва сигнали за заглушаване, дори да са десетки пъти по-силни от сателитния сигнал за навигация. "Шахед" има и резервно инерционно навигационно устройство, което работи без сателитен сигнал, но за кратко време – около минута. Само че украинците вече са се сдобили с образци от свалени дронове "Шахед" и са могли да ги проучат добре, за да намеря решения. И едно от тях е точно т.нар. спуфинг – не заглушаване на дрона, а претоварване с фонов шум, което да излъже дрона относно истинската му цел.

"Шахед" има относително малка бойна глава и трябва да удари съвсем близо до целта, за да нанесе поражения – дори по-малко от километър отклонение е достатъчно да пропусне. А дали "Покрова" вече работи – скорошно видео подсказва, че явно вече има опити да заработи. Колко обаче е ефективна или ще е ефективна, тепърва ще се разбира – важно е обаче да се знае, че "Шахед"-ите, които не са официално обявени за свалени, не значи, че са уцелили там, където е трябвало.

Last night, Ukrainian defenders landed a Shahed kamikaze drone using electronic warfare systems in the Dnipropetrovsk Oblast (eastern Ukraine)



The police reported that the drone warhead did not explode. It will be removed and disposed of.



📹Ukraine's National Police pic.twitter.com/UU1lNpD26c