Бивша звезда на Лудогорец се провали с гръм и трясък във Висшата лига, турски гранд е готов да го подслони

Бивша звезда на Лудогорец се провали с гръм и трясък във Висшата лига и сега клубът му е готов да го разкара скоропостижно. Става въпрос за 23-годишния централен нападател на английския Брентфорд - Игор Тиаго. Офанзивният футболист изигра само 8 мача за „пчеличките“, в които записа 169 минути без гол или асистенция. Трябва да отбележим, че бразилецът дълго време лекуваше контузия, а това се отрази много негативно на формата му.

Според медиите в Турция местния гранд Бешикташ е готов да подслони Игор Тиаго. Ръководството на тима от Истанбул дори е започнало преговори с колегите си от Брентфорд за трансфера на бразилеца на стадион „Тюпраш“.

🚨🆕 #Beşiktaş 🇧🇷 #TransferNews

Beşiktaş is eyeing Igor Thiago!



🫵 The club has opened talks with Brentford for the Brazilian striker. While Brentford isn't keen on selling, Beşiktaş is exploring a loan deal with a buy option. pic.twitter.com/anWUiGtqDK