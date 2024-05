Рев и сълзи: Руски Су-34 и пилотите му останаха завинаги в Украйна, твърди руски източник

Каналът не дава много подробности извън вече традиционни жалейки от негова страна при такива съобщения. От информацията става ясно, че са загинали двама руски военни пилоти, но не е ясно при каква мисия и как точно самолетът им е бил свален или е станало нещо друго – техническа неизправност.

По-рано през Великденските празници Украйна съобщи официално за свалянето на руски Су-25. Тези украински военни успехи подсказват, че изглежда оръжие от САЩ вече достига до фронтовата линия.

Russian channel Fighterbomber reports that the crew of a Russian Su-34 died today, claiming the jet went down in battle. We have no confirmation from the Ukrainian side yet. pic.twitter.com/gl73KSCnol