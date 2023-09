Резултатът от украинската контраофанзива в числа и закана за щурм на Кремъл (ВИДЕО)

Руският легион вече обяви в Телеграм, че е подновил "операциите" в Белгородска област – паравоенната структура каза, че е изминал един ден и "поставените задачи бяха изпълнени, всички легионери са живи и здрави, противникът претърпя загуби в жива сила и техника". "Напомняме на кучетата на режима на Путин: нашите рейдове на територията на Руската федерация са вашата нова реалност. Това ще се случи във всеки нужен и неочакван за вас момент. Можете да криете загубите си колкото си искате, но знаете много добре колко погребения плащате на майките на подчинените си. Ние няма да спрем: защото Русия е нашият дом и ние ще се борим, докато не я освободим".

"Our ultimate goal is absolutely clear.. the siege and storming of the Kremlin. We will do what Prigozhin failed to do," said deputy commander of the Freedom of Russia Legion 'Ceasar'. pic.twitter.com/Jpaa7cv9f1