Украински удар по щаб с руски офицери: Данни на свързван с ФСБ източник (ВИДЕО)

Съгласно източника му, обстрелът е направен в момент, в който е имало оперативка за дневно планиране. А потвърждение за удара пред руския телеграм канал е дал председателят на организацията на ветераните от Седма дивизия Евгений Ханин. Той коментира в стил "жертви има, така е на война".

Седма десантно-щурмова дивизия е дислоцирана в Новоросийск. Нейният бивш заместник-командир полковник Андрей Кондрашкин също беше убит, като новината за смъртта му се разпространи тази седмица: Убит е руски командир на елитна десантна бригада, воювал в Украйна от 2014 г. В края на февруари пък смъртта застигна и тогавашният командващ дивизията Андрей Суховецки, чийто автомобил беше обстрелян с минохвъргачки.

Междувременно, командващият обединения щаб на американската армия генерал Марк Мили предупреди отново, че сегашната украинска контраофанзива няма да е последната във войната и че Украйна ще продължи да атакува и след зимата на 2023-2024 година. Мили подчерта, че Украйна вече е освободила 54% от територията, която Русия окупираше в пиковия момент от инвазията си.

Ukraine will continue its offensive after the winter, Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Milley said at a briefing after the Ramstein meeting. The American general noted that Ukraine has liberated more than 54% of the territory occupied by Russia. pic.twitter.com/m1q27VyDxX