Не зачитат руския химн: Не само украинската армия стъжнява живота на руските окупатори (ВИДЕО)

Запорожието - основен фокус

(КАРТА) Боевете в Западното Запорожие продължават по линията Новопокроповка – Върбово (13 – 18 километра юг-югоизток от Орехов, в направлението към Токмак и Мелитопол). Каква е цялостната ситуация е все още неясно, но отделни щрихи подсказват, че украинският натиск остава силен и лека-полека дава плодове.

Геолокализирано видео на атака с дрон срещу украинска пехота показва, че еднокилометровата окопна линия на около километър западно от Върбово вече не се контролира от руснаците:

Според един от най-активно следящите войната украински профили в Twitter NOELReports, който има и вътрешна информация от източници в украинската армия, украинските части вече са в северната част на Новопокроповка, както и настъпват от изток и са стигнали до първите улици на селището от тази посока. Боевете обаче продължават и още няма новини, че украинците са се укрепили:

Russian forces hidden inside (remains of) houses in Novoprokopivka are being hammered by Ukrainian artillery. pic.twitter.com/seeeQUFK3O — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2023

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично се обръща внимание, че руските военни блогъри почват да говорят много по-неопределено какво се случва в Запорожка област, без да коментират конкретика като резултати от боеве. Често има противоречия между отделни руски блогъри и дори официални лица като Владимир Рогов, назначен от руснаците за зам.-областен управител на Запорожието – той почти постоянно действа като рупор на руската пропаганда. А в библиографията на анализа си ISW дава директни препратки как Рогов говори колко е тежко при Върбово (той бързо след това обяви как руснаците се справили с украинска атака от вечерта на 26 септември) и как друг руски военен телеграм канал му опонира, че украинците там вече са преодолели окопите и противотанковите препятствия тип "драконови зъби".

Другите участъци на фронта

(КАРТА) При Бахмут също има данни за украински напредък – при Орехово-Васильовка, на 10 километра северозападно от Бахмут. Геолокализирани видеокадри показват успешен руски артилерийски обстрел срещу атакуващи украински бронетранспортьори – единият е обезвреден, другият е повреден, но успешно се оттегля. Именно за Орехово-Васильовка имаше твърдения на руски военни блогъри, че е превзета – нещо, за което нямаше никакво визуално доказателство:

#Ukraine/#Russia: Russian 200th Arctic Motor Rifle Brigade hits 2× Ukrainian BMPs allegedly during an assault.



First BMP was able to withdraw while smoking while the second BMP was disabled and can be seen burning.



📍48.6916667, 37.9083333



1/X@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/W8yrRaNw4B — Vigorous Falcon (@VigorousFalcon) September 26, 2023

Иначе по-активните боеве са по протежението на жп линията на изток от Клещеевка и Андреевка (6-10 километра юг-югозпад от Бахмут). Говорителят на украинското командване „Изток“ Иля Йевлаш коментира, че руското командване готви щурмови части – 12 формирования от общо 2000 души, но за момента не се виждат никакви признаци тези хора да почват операции.

Украински военни: Вагнеровците се завърнаха при Бахмут

В Луганска област – направлението към Купянск и линията Сватово – Кремена, за втори пореден ден украинският генщаб съобщава, че не е имало никакви руски пехотни атаки. Няма и никакви руски хвалби за тази част на фронта – само коментари за боеве в горския парк "Серебрянка", до Кремена, където руснаците и украинците водят боеве в условия за специални части вече 1 година.

Украйна се съпротивлява по всички възможни начини

В окупирания Енергодар, Запорожка област, вече има твърдения от местната образователна система за все повече съпротива спрямо налаганото от руснаците образование. В социалните мрежи са публикувани думи на жена, която твърди, че е директор на училище в Енергодар – тя е замъглена, явно за да не стане мишена на руските служби. Жената разказва как учениците ставали все по-смели, задавали "провокативни въпроси" и не ставали прави, когато се пускал руският химн в училище:

Footage emerged of a headmistress of one of the schools in temporarily occupied Enerhodar in Zaporizhzia region, reporting to the new educational authorities of the Russian Federation.



She says that Ukrainian schoolchildren refuse to stand to the Russian national anthem and ask… pic.twitter.com/xrhTzs3kJc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 27, 2023

Междувременно, Петро Андрющенко, съветник на украинския кмет на Мариупол, предупреди, че Русия е почнала да строи жп връзки между Мариупол, Волноваха и Донецк. Тръгнало е изграждане на жп мост при село Гранит, над река Калмиус. Идеята е да има пряка жп връзка между тези окупирани от руснаците големи украински градове, Таганрог и Ростов на Дон. Ако това се случи, значението на Кримския мост за доставките на руската армия в Украйна ще намалее.

Същевременно тази нощ Русия изстреля 36 ирански дрона-камикадзе клас "Шахед" по цели в Украйна, главно Южна Украйна. Свалени са 31 (ВИДЕО) – кметът на Николаев Александър Сенкевич още снощи писа в Телеграм, че тази нощ като нищо може да има рекорд по свалени руски дронове. Олег Кипер, ръководителят на военновременната администрация на Одеса, също в Телеграм написа, че няма нито едно попадение в Одеса след атаката.

