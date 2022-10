Риши Сунак се настани на Даунинг Стрийт с любимия си лабрадор (СНИМКИ)

Instagram/rishisunakmp

Постът на политика е посветен на Poppy Appeal - ежегодната благотворителна кампания в полза на ветераните от войните. Доброволци продават макове за бутониери на символични цени - от един паунд до колкото могат да си позволят купувачите. Всяка година по този начин в Обединеното кралство се събират около 40 милиона паунда, които отиват в помощ на ветераните и активните военни.

Тази година ученици посетиха резиденцията на премиера и връчиха на него и съпругата му от червените макове. На видеото, публикувано от Кралския британски легион, присъства и лабрадорът, воден от съпругата на Риши Сунак Акшата Мурти.

It’s tradition for RBL to present the Prime Minister with a poppy, and today, Prime Minister Rishi Sunak met some of our collectors @10DowningStreet and made his donation to this year's Poppy Appeal.#PoppyAppeal pic.twitter.com/DfD1JFn5pG