Роднини на мобилизирани "застреляха" Путин с кървав манифест (ВИДЕО)

Манифестът е пълен със силни думи, които със сигурност попадат под ударите на руското законодателство след купищата изменения, които настъпиха в него заради "специалната военна операция" (циничното име на войната, използвано от режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин). Той започва така: "Това е призив към всички или по-скоро молба за помощ. Пред очите ви се разиграва нашата трагедия, която не можем да понесем сами! Чукахме на всяка врата. Държавата обърна гръб на онези, които първи откликнаха на нейния зов за помощ - преди всичко от самите мобилизирани и техните близки".

Специално в манифеста се засягат бъдещите президентски избори в Русия и как посланието на Кремъл е, че чрез тях трябва да се покаже как нищо не застрашава живота на руските граждани. "Не сме избиратели или граждани, а може би вече и хора не сме... Ние сме предадени и изтребени от собствения си народ", отвръщат написалите манифеста.

СНИМКА: Getty Images

"Спомняме си как президентът обеща, че резервисти няма да бъдат призовавани, че задачите в Северния военен окръг се изпълняват само от професионални доброволци. И тогава нашите близки бяха отведени в Украйна. Обещанията се оказаха празни. Много никога няма да се върнат. Мобилизацията се оказа ужасна грешка. Бяхме наказани за нашето законосъобразно поведение. По-голямата част от нашите мъже плащат за паравана на стабилността с кръв, а ние плащаме със здраве и сълзи".

"Президентът обяви 2024 г. за година на семейството. Иронично, като се има предвид, че съпругите леят сълзи без мъжете си, децата растат без бащи, а много вече са сираци. А сатанистът-канибал, извършил рецидив след първото си лишаване от свобода, е освободен шест месеца по-късно, след като е изкупил серийните убийства. Нашият президент все още има чувство за хумор. Нашите (съпрузи, синове, бащи) вече 15-ти месец изкупуват какво? Явно родината ни се освобождава за каймака на обществото: маниаци, пияници, мигранти, неимоверно богати чиновници и техните деца (защо между другото не са в окопите?)": Путин помилва втори канибал за участието му във войната срещу Украйна (СНИМКИ)

Следва и друга критика – ако има обща мобилизация, всичко е ясно, но при следваща частична никой няма да е застрахован и то от гледна точка уж обещания, които тотално не кореспондират с реалността. И изрично обръщение към Путин - "надяваме се да ни чуе, защото и ние сме избиратели". Както и обещание (в края на пълния текст на манифеста) да мълчат, ако роднините им на фронта бъдат върнати: "Тук и сега създаваме основата на социалната солидарност срещу безсрочната мобилизация".

ОЩЕ: Путин, страхът и протестиращите

Телеграм каналът на мобилизираните руснаци от Новосибирск публикува доста интересно видео, насочено срещу руската пропагандна машина в лицето на Владимир Соловьов. Той е един от хората под западни санкции именно защото е значима част от пропагандната машина на Путин.

"Искам да "поздравя" пропагандиста ни Владимир Соловьов – той просто публикува в канала си списък с хора, които са "врагове на народа", включително нас. Не сме много в тази зала, но сме тук. Ние не сме враг на народа, ние сме народа – и нашите мъже на фронта", каза една от жените, обединили се да търсят справедливост.

The channel of relatives of Novosibirsk mobilised men published a fragment from the meeting on November 19. The relatives send their regards to propagandist Solovyov, who listed them as “agents of influence of foreign intelligence services.”



“We are real. You're a bit confused,… pic.twitter.com/Q8OamhqEsE