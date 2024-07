Румъния свали руски дронове, атакували Украйна - изглежда е така (ВИДЕО)

Румънска ПВО система "Гепард" (системата се произвежда от Германия) се е задействала и е сваляла използвани от Русия ирански дронове "Шахед", с които Руската федерация е атакувала украинското дунавско пристанище Измаил. Това показват видеокадри, анализирани от популярната публична разузнавателна платформа OSINT.

Русия атакува Измаил на два пъти тази седмица – в нощта на 23-ти срещу 24-ти юли и 24-ти срещу 25-ти юли. Съответно, в Румъния също паднаха дронове: Русия атакува дунавско пристанище: Взрив и паднал дрон в Румъния? (ВИДЕО)

По официални данни на румънското военно министерство, потвърдено са намерени останки от руски дрон клас "Шахед". Беше съобщено, че поне 3 дрона са се разбили на румънска територия. А анализираните видеокадри по-долу показват много активна стрелба на ПВО от двете страни на река Дунав – Измаил е буквално на 2-3 километра от румънската територия: Румъния потвърди: Открила е отломки от руски дрон и е информирала НАТО (СНИМКИ)

Additionally, Romanian Flakpanzer Gepard SPAAGs reportedly engaged multiple Russian attack drones in Romanian airspace.



