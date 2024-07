Румъния потвърди: Открила е отломки от руски дрон и е информирала НАТО (СНИМКИ)

Румънският външен министър Луминица Одобеску потвърди, че на територията на страната са открити отломки от поне един дрон, изстрелян от Русия - нещо, което най-напред се разбра чрез публикувани снимки в местните медии. Министерството на отбраната в Букурещ също излезе с официална позиция.

„Русия извърши още по-отвратителни нападения срещу украинската гражданска инфраструктура. Отломки са открити на румънска територия. Информирахме и координираме действията си с нашите съюзници по този въпрос. Румъния категорично осъжда тези безотговорни действия“, написа румънският външен министър в профила си в X.

More heinous attacks have been perpetrated by Russia against Ukrainian civilian infrastructure. Debris has been found on Romanian territory. We have informed and are coordinating with our Allies on this matter. #Romania strongly condemns these irresponsible actions.