Русия атакува дунавско пристанище: Взрив и паднал дрон в Румъния? (ВИДЕО)

Руските сили атакуваха украинския град Измаил в Одеска област, който се намира на река Дунав. След нощното нападение с дронове на 23 срещу 24 юли има щети по пристанищната инфраструктура.

През есента на 2023 г. Москва проведе дълга кампания с удари по пристанищата на Украйна на река Дунав, близо до Румъния: Нова масирана атака с дронове по Украйна: Ранени и щети по дунавско пристанище (СНИМКИ). Тогава бяха повдигнати доста въпроси как трябва да реагира НАТО в подобни случаи.

И сега е чут взрив в Румъния, съобщават редица канали в Telegram. Видеа показват и издигащ се облак дим от другия бряг на река Дунав.

По предварителна информация - дрон "Шахед" (Русия ги изстрелва редовно срещу Украйна) се е опитал да порази цел в Измаил, само че е пропуснал и е паднал в село Плауру в Румъния, т.е. територия на НАТО. Очаква се официален коментар от властите в Букурещ.

"Целта на руснаците са били пристанищната инфраструктура и жилищна сграда. Трима души са били ранени. Двама от тях са хоспитализирани в средно тежко състояние, а на друг пострадал е оказана медицинска помощ на място", написа в профила си в Telegram областният управител Олег Кипер.

There is also a hit on a five-story house. During the night, the AFU shot down 17 of 23 "shaheds", most in the Odesa region, the Air Force reported. There were two S-300 missile strikes on Kharkiv just… pic.twitter.com/TGHT7HDg5n